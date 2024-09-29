Народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда розповів 24 Каналу, що вони мають суміш мотивів. Проте за кілька років політичний ландшафт Євросоюзу може змінитися.

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Відповідають на запит суспільства

Насамперед ці європейські лідери намагаються заробляти на політиці. Зокрема, Угорщина фактично "сидить" на нафтовому і газовому потоку з Росії і торгує з нею. Ця економічна модель дуже схожа на ту, яка вибудована між Білоруссю та Росією.

Отримуючи дешеву сировину з Росії, переробляючи її і продаючи країнам по Європейському Союзу, вони мають чисту маржу,

– наголосив депутат.

Також, за його словами, найбільші підприємства Угорщини так чи інакше причетні до політичного керівництва країни – через місцевих олігархів або через родину Орбана. Фактично вони сплачують йому відсоток прибутку від цієї схеми.

З іншого боку ці політики відчувають певний праворадикальний, популістичний запит свого суспільства і намагаються відповідати йому.

Не варто думати, що запит в Угорщині, Словаччині або Німеччині на радикальні рухи, відновлення історичної пам'яті є лише роздмухуванням з боку Росії. Ні, такого немає. Хоча, звісно, у великому суспільному прошарку європейській демократії запити використовуються такими лідерами, як Орбан, Фіцо та іншими,

– зазначив Дунда.

За кілька років ми побачимо, як політичне середовище буде підлаштовуватися під новий запит і надавати йому відповідь. Рух в бік консерватизму, націоналістичного порядку денного буде відбуватися по всіх країнах, хоча він буде не таким радикальним як той, який просуває Дональд Трамп, а також Орбан і Фіцо.

Водночас Україна може стати його лідером, адже приклад націоналістичного руху, захисту своєї державності за останні три роки ніхто краще за нашу країну не показав,

– підкреслив він.

Також потрібно зважити на те, що з початку 1990-х років, коли почав формуватися Європейський союз, політична хвиля тих лідерів, які підтримували глобалізацію, втратила будь-яку ініціативу,

Зокрема цей процес відбувся у Франції, коли у 2017 році до влади прийшов Еммануель Макрон, і в Україні в 2019-му – Володимир Зеленський. Це була відповідь на запит щодо нових політичних сил та лідерів.

Зараз схожий процес спостерігається в ЄС. В повітрі відчувається "вітер змін", і за 5 років ми не побачимо той Європейський Союз, який є сьогодні чи був три роки тому. Він буде змушений змінюватись, і це стосується також і НАТО,

– зазначив Олег Дунда.

До теми. За даними екзит-полів на виборах до парламенту Австрії, які проходять 29 вересня, наразі лідирує ультраправа "Австрійська партія свободи" (FPÖ) на чолі з Гербертом Кіклем.

Нагадаємо, що Китай та Бразилія, а також країни Глобального Півдня ініціюють створення платформи "Друзі миру", що має сприяти так званому політичному врегулюванню війни в Україні. Угорщина готова долучитися до цієї ініціативи.