В украинском Министерстве иностранных дел также сказали, что разочарованы такой информацией. Ведь Украина и Швейцария продолжают сотрудничать над увеличением количества подписантов итогового коммюнике первого саммита мира.

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Что говорят в МИД Украины о позиции Швейцарии

В украинском МИД объяснили, что все идеи, дискуссии и планы по восстановлению мира для Украины должны базироваться на двух принципах:

ничего об Украине без Украины;

эти предложения должны основываться на Уставе ООН и включать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

В министерстве объяснили, что считают, что мирные идеи могут быть обсуждены на платформе, предложенной Саммитом мира.

Мы считаем формулу мира президента Украины Владимира Зеленского единственным путем к всеобъемлющему, справедливого и устойчивого мира. Нет необходимости в создании дополнительных форматов и платформ для обсуждения путей достижения мира для Украины. Формула мира предоставляет полный инструментарий и соответствующие площадки для обсуждения всех идей, консолидации различных видений и концепций,

– заявили в МИД.

Там также отметили, что любые инициативы, которые не содержат четкой ссылки на устав ООН и не гарантируют полного восстановления территориальной целостности Украины, являются неприемлемыми. Ведь такие "мирные инициативы" лишь создают иллюзию диалога, в то время, как агрессор продолжает свои преступные действия.

"Мы призываем Швейцарию и все страны, которые поддерживают международное право и устав ООН, избегать участия в так называемых "мирных инициативах", которые могут лишь усложнить процесс достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины, – заверили в министерстве.

Там объяснили, что Украина не может поддержать инициативы, которые:

не признают факта неспровоцированной вооруженной агрессии России против Украины,

приравнивают жертву и агрессора,

предлагают деэскалацию путем суверенитета и территорий Украины.

Кстати, 26 сентября Китай объявил о новой инициативе "Друзья мира", которая должна способствовать "инклюзивному диалогу" для поиска путей прекращения войны в Украине. К платформе должны присоединиться КНР, Бразилия, Пакистан и "другие единомышленники на Глобальном Юге".