Среди рейтинга самых влиятельных людей Европы 2025 года есть и Виктор Орбан и Папа Франциск, им дали титулы "Глобалист" и "Лебединая песня" соответственно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Чем отличился Виктор Орбан

Венгерский лидер Виктор Орбан, по словам Politico, успешно реализует свое видение "нелиберальной демократии", проведя у власти почти 15 лет. Ему удалось снизить свободу прессы и судов, а теперь делать то же самое еще и в столице Европейского Союза.

Он стремится подчинить его (Брюссель – 24 Канал) изнутри, и с этой целью он инвестирует в идеологическое поглощение так называемого брюссельского пузыря. Перед тем, как Венгрия начнет председательствовать в Совете ЕС, его союзники запустили "Европейский консерватор" и "Брюссельский сигнал", два консервативных издания, которые усиливают месседж против культурной войны, который распространяет мозговой центр Mathias Corvinus Collegium в Будапеште,

– говорят в Politico.

Его председательство в Брюсселе является лишь частью его плана по "созданию международного альянса таких же нелиберальных политических актеров". Вместе с француженкой Марин Ле Пен этим летом он объединил ультраправые партии в новую группу "Патриоты за Европу", которая в итоге стала третьей по величине политической группой в Европейском парламенте.

Переизбрание Трампа также играет ему на руку. Он тщательно развивал свою дружбу с новоизбранным президентом США.

В чем влиятельность Папы Франциска

С января 87-летний Папа будет принимать 32-й юбилей Католической Церкви, годовое празднование, которое проводится каждые четверть века с 1300 года. Рим планирует привлечь 30 миллионов туристов, которые стекутся в столицу Италии, чтобы смыть свои грехи.

Вопрос в том, использует ли это мероприятие понтифик для продвижения своей прогрессивной программы, или снова разочарует своих самых ярых сторонников.

Избранный в 2013 году бывший кардинал Хорхе Берголио дал понять, что подтолкнет церковь в прогрессивном направлении. Тогда газеты выходили с громкими заголовками о толерантности церкви к ЛГБТК+ сообществу. Но церковь в конце концов совсем не сдвинулась в этом направлении.

В прошлом году Франциск объявил, что священники могут предлагать благословение однополым парам. Но он быстро "сдал назад" после шквала критики от африканских епископов.

В октябре широко разрекламированная общецерковная консультация изъяла из повестки дня прогрессивные темы и завершилась не резким преобразованием, а не вдохновляющим обязательством проводить больше консультаций,

– пишет Politico.

Здоровье Папы ухудшается, а его преемник, скорее всего будет умеренным, или консерватором, что будет разрушать его наследие.

В 2025 году, который может стать последним для его понтификата, его сторонники ожидают объявления определенных драматических изменений. Миллионы паломников стекаются в Рим.

Впрочем, Франциск вполне может использовать эту дату и для того, чтобы положить конец прогрессивной повестке дня.