Об этом 24 каналу рассказал политолог и аналитик по венгерскому вопросу Дмитрий Тужанский. Он также отметил, что в этой ситуации следует полагаться на союзников Украины в Польше, Германии и США.
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"Представители этих стран могут оказать решающее влияние на Виктора Орбана, ведь именно в столицах вышеперечисленных стран он ищет себе союзников", – убежден Тужанский.
Фактически Орбан сейчас находится в изоляции, без союзников снаружи. Ведь география и количество его международных визитов после переизбрания на должность премьер-министра крайне скромные,
– отмечает аналитик.
По словам специалиста, особенно стало меньше встреч с лидерами стран, как европейских, так и мировых.
"Поэтому договориться с Орбаном еще можно, ведь я не сторонник тезиса о том, что Виктор Орбан марионетка путина", – резюмирует политолог.
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Традиционная риторика Виктора Орбана
Уже канонично, то что Орбан осудил предоставление странами-членами НАТО вооружения нашему государству и выступил против введения санкций против россии.
Также Виктор Орбан заявил, что Украина вроде бы не сможет победить в войне против россии "в такой форме". По его словам, стратегия стран НАТО по поддержке нашего государства вооружением и учениями военных якобы продемонстрировала по состоянию на данный момент, что "это не приведет к успеху".