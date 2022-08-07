Об этом 24 каналу рассказал политолог и аналитик по венгерскому вопросу Дмитрий Тужанский. Он также отметил, что в этой ситуации следует полагаться на союзников Украины в Польше, Германии и США.

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"Представители этих стран могут оказать решающее влияние на Виктора Орбана, ведь именно в столицах вышеперечисленных стран он ищет себе союзников", – убежден Тужанский.

Фактически Орбан сейчас находится в изоляции, без союзников снаружи. Ведь география и количество его международных визитов после переизбрания на должность премьер-министра крайне скромные,

– отмечает аналитик.

По словам специалиста, особенно стало меньше встреч с лидерами стран, как европейских, так и мировых.

"Поэтому договориться с Орбаном еще можно, ведь я не сторонник тезиса о том, что Виктор Орбан марионетка путина", – резюмирует политолог.

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Традиционная риторика Виктора Орбана

Уже канонично, то что Орбан осудил предоставление странами-членами НАТО вооружения нашему государству и выступил против введения санкций против россии.

Также Виктор Орбан заявил, что Украина вроде бы не сможет победить в войне против россии "в такой форме". По его словам, стратегия стран НАТО по поддержке нашего государства вооружением и учениями военных якобы продемонстрировала по состоянию на данный момент, что "это не приведет к успеху".