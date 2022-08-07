Про це 24 каналу розповів політолог та аналітик із угорського питання Дмитро Тужанський. Він також зазначив, що у цій ситуації варто покладатися на союзників України у Польщі, Німеччині та США.

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"Представники цих країн можуть мати вирішальний вплив на Віктора Орбана, адже саме у столицях перелічених вище країн, він шукає собі союзників,"– переконаний Тужанський.

Фактично, Орбан зараз перебуває в ізоляції, без союзників зовні. Адже географія і кількість його міжнародних візитів після переобрання на посаду прем'єр-міністра, вкрай скромна,

– зазначає аналітик.

За словами фахівця, особливо поменшало зустрічей із лідерами країн, як європейських, так і світових.

"Тому, домовитись із Орбаном ще можна, адже я не є прихильником тези про те, що Віктор Орбан маріонетка путіна", – резюмує політолог.

Детальніше про угорського путініста Віктора Орбана: дивіться відео

Традиційна риторика Віктора Орбана

Вже канонічно те, що Орбан засудив надання країнами-членами НАТО озброєння нашій державі та виступив проти введення санкцій проти росії.

Також Віктор Орбан заявив, що Україна начебто не зможе перемогти у війні проти росії "у такій формі". За його словами, стратегія країн НАТО щодо підтримки нашої держави озброєнням та навчаннями військових буцімто продемонструвала станом на зараз, що "це не призведе до успіху".