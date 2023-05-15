Вероятно, Орбан получил выговор от российского диктатора Владимира Путина. Об этом в своем стриме говорил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Орбан решил "исправиться"

Жданов утверждает, что Орбан таки проголосовал за 11-й пакет санкций против России, однако впоследствии решил снова подыгрывать Кремлю. Отозвать свой голос политик не решился.

Я рассказывал, что Орбан все-таки проголосовал за 11-й пакет санкций. Но, видимо, сегодня ему поступил выговор из Кремля. Поэтому он решил быстро исправиться,

– считает он.

Военный эксперт прошелся по заявлению Орбана и объяснил его "логику".

"Логика такова: ЕС помогает Украине в войне. Следовательно, ЕС финансирует войну. Санкции против России, которая напала на Украину, – это плохо, потому что приводят к ухудшению экономики Венгрии. То есть Венгрия не может зарабатывать в России деньги", – сказал Жданов.

Он подчеркнул, что несмотря на такие заявления Евросоюз продолжает давить на Россию, чтобы страна-агрессорка ушла с территории Украины. Кроме того, ЕС предоставляет ВСУ современное вооружение и технику.

Жданов о заявлении Орбана: смотрите видео

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