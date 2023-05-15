Вероятно, Орбан получил выговор от российского диктатора Владимира Путина. Об этом в своем стриме говорил военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.
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Орбан решил "исправиться"
Жданов утверждает, что Орбан таки проголосовал за 11-й пакет санкций против России, однако впоследствии решил снова подыгрывать Кремлю. Отозвать свой голос политик не решился.
Я рассказывал, что Орбан все-таки проголосовал за 11-й пакет санкций. Но, видимо, сегодня ему поступил выговор из Кремля. Поэтому он решил быстро исправиться,
– считает он.
Военный эксперт прошелся по заявлению Орбана и объяснил его "логику".
"Логика такова: ЕС помогает Украине в войне. Следовательно, ЕС финансирует войну. Санкции против России, которая напала на Украину, – это плохо, потому что приводят к ухудшению экономики Венгрии. То есть Венгрия не может зарабатывать в России деньги", – сказал Жданов.
Он подчеркнул, что несмотря на такие заявления Евросоюз продолжает давить на Россию, чтобы страна-агрессорка ушла с территории Украины. Кроме того, ЕС предоставляет ВСУ современное вооружение и технику.
Жданов о заявлении Орбана: смотрите видео
Что сказал Орбан о ЕС
- Во время своего визита в Веспрем венгерский лидер Виктор Орбан заявил, что Европейский союз не выполняет свою миссию. Поэтому премьер Венгрии поднял вопрос, нужно ли существование Евросоюза.
- Орбан отметил, что "современная форма европейского сотрудничества была предопределена двумя миссиями: мир и благосостояние". Он спросил: "Если он не может выполнить две свои первоначальные миссии, то какой смысл у ЕС?".
- Издание Bloomberg отмечает, что антиевропейская риторика венгерского премьера усилилась после того, как между ЕС и Будапештом возникли споры относительно проблем Венгрии с верховенством закона и коррупцией. Брюссель отказал Будапешту в помощи более чем на 30 миллиардов долларов.