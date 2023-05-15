Ймовірно, Орбан отримав догану від російського диктатора Владіміра Путіна. Про це у своєму стрімі говорив військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

До теми Орбан засумнівався у необхідність існування ЄС: Угорщина погрожує блокувати санкції проти Росії

Орбан вирішив "виправитись"

Жданов стверджує, що Орбан таки проголосував за 11-й пакет санкцій проти Росії, однак згодом вирішив знову підігравати Кремлю. Відкликати свій голос політик не наважився.

Я розповідав, що Орбан все-таки проголосував за 11-й пакет санкцій. Але, мабуть, сьогодні йому надійшла догана з Кремля. Тому він вирішив швидко виправитись,

– вважає він.

Військовий експерт пройшовся по заяві Орбана та пояснив його "логіку".

"Логіка така: ЄС допомагає Україні у війні. Отже, ЄС фінансує війну. Санкції проти Росії, яка напала на Україну, – це погано, бо призводять до погіршення економіки Угорщини. Тобто Угорщина не може заробляти в Росії гроші", – сказав Жданов.

Він наголосив, що попри такі заяви Євросоюз продовжує тиснути на Росію, щоб країна-агресорка пішла з території України. Крім того, ЄС надає ЗСУ сучасне озброєння та техніку.

Жданов про заяву Орбана: дивіться відео

Що сказав Орбан про ЄС