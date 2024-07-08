Стоит заметить, что европейские лидеры раскритиковали визит Орбана в Россию. Перед этим он был в Киеве и призвал перестать стрелять.

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Что известно о визите Орбана в Китай

Виктор Орбан написал в соцсети Х, что он уже прибыл в Китай. Он опубликовал фото возле самолета.

Мирная миссия 3.0. Пекин,

– подписал фото Орбан.



Орбан прибыл в Китай

Издание Reuters, ссылаясь на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши, написало, что Орбан проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Журналисты написали, что китайский МИД подтвердил визит политика.

В китайском государственном правительственном агентстве новостей Xinhua заверило, что Орбан встретится с Си 8 июля для углубленного общения "по вопросам, представляющих взаимный интерес".

Китайское издание The Paper написало, мол, визит Орбана неожиданный. Ведь в сообщении китайского МИД не указано, по чьему приглашению он проходит.

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Обратите внимание! В ЕС комментировали, что Венгрия, которая полгода будет председательствовать в Совете Евросоюза, не имеет внешнего представительства. То есть в Европе не предоставляли Орбану мандат и визиты – это исключительно его решение.

Кстати, в украинском МИД объясняли, что Орбан посетил Москву без согласования или координации с Украиной. В министерстве вспомнили о принципе "никаких договоренностей об Украине без Украины".