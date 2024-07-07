Аналитики Института изучения войны заявляют, что на это указывают ряд факторов. В частности – статья Орбана, в которой он обвиняет НАТО в поддержке войны.

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Как Орбан продвигает нарратив переговоров с Россией

В Институте изучения войны заявляют, что Орбан продолжает позиционировать себя как потенциального "посредника" для прекращения войны между Россией и Украиной. И хотя Путин выступает против любых переговоров, премьер Венгрии работает над собственным нарративом.

Так, Орбан пытается переключить внимание с поддержки Украины к переговорам о прекращении войны. На днях премьер Венгрии опубликовал статью в Newsweek, в которой обвинил Альянс в "выборе конфликта", а не мира. Орбан отмечал, что НАТО создали именно для поддержания мира. Интересно, что статья Орбана появилась после его визитов в Киев и Москву.

Усилия Орбана подтолкнуть к переговорам, вероятно, является частью его текущих усилий переместить европейский фокус на дискуссии о мирных переговорах, а не на дискуссии о военной поддержке Украины,

– предполагают аналитики ISW.

Кроме того, в ISW напомнили, что премьер Венгрии постоянно пытается подорвать усилия ЕС по оказанию военной помощи, а также смещает фокус внимания Европы от военной помощи способствует достижению этой более широкой цели теперь, когда Венгрия председательствует в Совете ЕС.

"Призывы Орбана и других к переговорам и украинская мирная формула – это разные усилия с разными целями, и Путин продемонстрировал, что он не заинтересован в любых соглашениях, кроме капитуляции Украины", – добавили аналитики.

В отчете добавляют, что кроме Венгрии посредниками в мирных переговорах предлагают стать Болгария и Турция. Представители этих стран призывают "предоставить приоритет дипломатии.