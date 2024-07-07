Аналітики Інституту вивчення війни заявляють, що на це вказують низка факторів. Зокрема – стаття Орбана, у якій він звинувачує НАТО у підтримці війни.

До теми Хоче не миру, а знищення державності України: в ISW проаналізували зустріч Путіна з Орбаном

Як Орбан просуває наратив переговорів з Росією

В Інституту вивчення війни заявляють, що Орбан продовжує позиціонувати себе як потенційного "посередника" для припинення війни між Росією та Україною. Й хоча Путін виступає проти будь-яких переговорів, прем'єр Угорщини працює над власним наративом.

Так, Орбан намагається переключити увагу з підтримки України до переговорів щодо припинення війни. Днями прем'єр Угорщини опублікував статтю у Newsweek, в якій звинуватив Альянс у "виборі конфлікту", а не миру. Орбан наголошував, що НАТО створили саме для підтримки миру. Цікаво, що стаття Орбана з'явилася після його візитів до Києва і Москви.

Зусилля Орбана підштовхнути до переговорів, ймовірно, є частиною його поточних зусиль перемістити європейський фокус на дискусії про мирні переговори, а не на дискусії про військову підтримку України,

– припускають аналітики ISW.

Окрім того, в ISW нагадали, що прем'єр Угорщини постійно намагається підірвати зусилля ЄС щодо надання військової допомоги, а також зміщує фокус уваги Європи від військової допомоги сприяє досягненню цієї ширшої мети тепер, коли Угорщина головує в Раді ЄС.

"Заклики Орбана та інших до переговорів і українська мирна формула – це різні зусилля з різними цілями, і Путін продемонстрував, що він не зацікавлений у будь-яких угодах, окрім капітуляції України", – додали аналітики.

У звіті додають, що окрім Угорщини посередниками у мирних переговорах пропонують стати Болгарія та Туреччина. Представники цих країн закликають "надати пріоритет дипломатії.