Премьер Венгрии Виктор Орбан решил открыто встать на сторону России и выступать против инициатив, которые ЕС внедряет для сдерживания агрессора. По крайней мере, другие выводы из его заявлений сделать трудно.

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Скандальные заявления Орбана

Пятое подряд переизбрание Орбана на пост премьер-министра Венгрии и победа его партии на парламентских выборах изрядно утешили политика. Правда, отпраздновать свой триумф на политической арене он решил далеко не лучшими для его страны заявлениями.

В частности, Орбан заявил, что ЕС навязывает Венгрии абсолютно чужую культуру и идеологию, и на некоторые моменты венгры не готовы пойти. Как можно легко догадаться, Орбан начал "педалировать" защиту "традиционных семейных ценностей", к которым всегда апеллирует Россия в своей антиевропейской риторике.

Есть кое-что, что мы не можем себе позволить. Мы защищаем наши семьи, наши границы, мы выступаем за то, чтобы отец был мужчиной, а мать – женщиной, мы не примем от Брюсселя предложение, которое разрушило бы наши семьи,

– заявил премьер Венгрии.

Орбан также добавил, что Венгрия ищет в Европе демократию, богобоязненность и человеческое достоинство. По его словам, Венгрия не собирается покидать ЕС, но ищет союзников для его "обновления".

Что касается Украины, то Венгрия способствует гуманитарным операциям в отношении беженцев, хотя не обошлось без обвинений, привести примеры которых Орбан не сумел.

Это все несмотря на то, что закарпатские венгры подверглись предыдущим нарушениям их прав. Мы также закрыли глаза на то, что президент Украины вмешался в избирательную кампанию,

– отметил Орбан.

Переизбранный венгерский премьер пообещал препятствовать всем санкциям ЕС, которые негативно повлияют на экономику Венгрии. Он добавил, что ЕС не имеет средств для прекращения войны, а "санкции не могут поставить Россию на колени".

Любовь Орбана к России

Виктор Орбан известен правоконсервативной политикой и венгерским национализмом, которые во многих вопросах абсолютно противоположны позиции ЕС.

16 мая политик в пятый раз подряд стал премьер-министром Венгрии, а его партия одержала уверенную победу на парламентских выборах.

До войны Орбан всячески поддерживал риторику Кремля и публично восхищался российским диктатором Владимиром Путиным.

С началом войны Венгрия не стала активным союзником Украины. В частности, эта страна запретила поставлять оружие для нашей армии через ее территорию.

Также Венгрия блокирует внедрение эмбарго на российские энергоносители. Для Орбана деньги важнее ценностей, поэтому он не собирается обменивать дешевые российские газ и нефть на энергетическую независимость от преступников.

Кроме того, Орбан отметился заявлением о том, что Венгрии нужно укреплять собственную армию, ведь есть сомнения в том, что НАТО сможет ее защитить.

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