Виктор Орбан и Си Цзиньпин встретились 8 июля 2024 года. Встреча прошла в государственном гостевом доме Дяоютай в Пекине.

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Что известно о встрече Орбана и Си

Китай является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Именно поэтому я приехал встретиться с президентом Си Цзиньпином в Пекине, всего через два месяца после его официального визита в Будапешт,

– заявил Орбан.

Он добавил, что "для венгров очень важно, чтобы Китай призвал к миру в мире".

Кроме того, венгерское государственное информационное агентство MTI написало, что Орбан заявил, что Венгрия очень ценит мирную инициативу Китая по "конфликту" в соседней с Венгрией стране.

Стоит заметить, что перед этим Виктор Орбан посетил Украину, где предложил остановить огонь. Затем поехал в Москву, в которой жал руку Путину и заявил, что российский диктатор не заинтересован в прекращении огня для переговоров.

Важно. В украинском МИД объясняли, что должен действовать принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины". В то же время Орбан поехал в Россию без согласования или координации с Украиной.

В Евросоюзе объяснили, что не предоставляли Орбану мандат и эти визиты – это исключительно его решение. Хотя Венгрия и будет председательствовать полгода в Совете Евросоюза, и она не имеет внешнего представительства.