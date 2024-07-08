Віктор Орбан та Сі Цзіньпін зустрілись 8 липня 2024 року. Зустріч пройшла у державному гостевому будинку Дяоютай в Пекіні.

Дивіться також Орбан розповів, як Путін відреагував на ідею "швидкого" припинення вогню

Що відомо про зустріч Орбана та Сі

Китай є ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні. Саме тому я приїхав зустрітися з президентом Сі Цзіньпіном у Пекіні, всього через два місяці після його офіційного візиту в Будапешт,

– заявив Орбан.

Він додав, що "для угорців дуже важливо, щоб Китай закликав до миру у світі".

Окрім того, угорське державне інформаційне агентство MTI написало, що Орбан заявив, що Угорщина дуже цінує мирну ініціативу Китаю щодо "конфлікту" в сусідній з Угорщиною країні.

Варто зауважити, що перед цим Віктор Орбан відвідав Україну, де запропонував зупинити вогонь. Потім поїхав у Москву, у якій тиснув руку Путіну та заявив, що російський диктатор не зацікавлений у припиненні вогню для переговорів.

Важливо. В українському МЗС пояснювали, що має діяти принцип "жодних домовленостей про Україну без України". Водночас Орбан поїхав у Росію без погодження чи координації з Україною.

У Євросоюзі пояснили, що не надавали Орбану мандат і ці візити – це винятково його рішення. Хоча Угорщина й головуватиме пів року в Раді Євросоюзу, та вона не має зовнішнього представництва.