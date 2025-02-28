Соответствующее заявление венгерский премьер сделал в эфире государственного Kossuth Radio в пятницу, 28 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Budapest Times.

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Как Орбан объясняет свои намерения

Премьер-министр Венгрии подтвердил, что его правительство планирует запретить ежегодный прайд, это вызывает опасения относительно широкого подавления гражданских свобод перед выборами, которые состоятся в 2026 году.

Такие вещи никогда не должны были быть разрешены в первую очередь,

– заявил он.

По его словам, соответствующее решение относится к более широким мерам по защите детей, поскольку, по его мнению, продвижение гендерной идеологии является вредным для детей. Орбан заявил, что Венгрия будет решительно противостоять этому.

"Сейчас на Западе пропагандируется шестьдесят различных категорий "ни мужчина, ни женщина", – подчеркнул глава венгерского правительства. Также Виктор Орбан добавил, что родители должны иметь право защищать своих детей от влияния "гендерного активизма".