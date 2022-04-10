Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины (2007-2009 годы) Владимир Огрызко в эфире 24 канала.

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По его мнению, Орбан уже в силу, вероятно, тотальной финансовой зависимости не может занять другой позиции.

Но боюсь, ему это будет дорого стоить, потому что Евросоюз прекратит финансирование многих программ касательно Венгрии, поэтому ему придется думать, продолжать быть Троянским конем Кремля в ЕС или поддерживать Украину,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

А на сообщение о том, что спикер премьер-министра Венгрии заявил, что Виктор Орбан осуждает резню в Буче, Огрызко отметил, что "пока это просто красивые слова и за ними, к сожалению, ничего нет".

К слову, действия премьера Венгрии пока непредсказуемы . Политический аналитик Андреас Умланд говорит , что очевидно, что Орбан занял скандальную позицию внутри ЕС. Сейчас все больше людей требуют, чтобы Венгрию исключили из Евросоюза