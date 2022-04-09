Пока Россия пытается поссорить страны Евросоюза между собой. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Тарас Семенюк.
Обратите внимание Доказательства правдивости резни в Буче потребовал предоставить Орбан, – СМИ
Орбан ездил к Путину перед войной
Премьер Венгрии Виктор Орбан ездил к Путину как раз перед началом войны. Они, по мнению Тараса Семенюка, обсуждали действия венгров по Закарпатью после "блицкрига" Путина. Но не суждено.
У Орбана были такие планы: Россия начинает войну – Украина, условно, "падает" и тогда Венгрия легко и без крови забирает Закарпатье. Таков был план, но он не осуществился и неосуществим вообще,
– допустил политолог
По словам Семенюка, в Брюсселе найдутся методы, как усмирить Орбана.
"Думаю, что это вопрос времени, когда Орбан несколько усмирится. У НАТО и Европейского Союза есть инструменты, чтобы сбить эти аппетиты", – сказал политолог.
Избиратели Орбана не против "контроля" над Закарпатьем
Обратите внимание, Владимир Зеленский рассказал, что глава правительства страны ЕС требовал доказательств, что резня в Буче не была постановкой. В СМИ появилась информация, что Президент Украины, вероятно, имел в виду пророссийского премьера Венгрии Виктора Орбана.
Политолог Тарас Семенюк предположил, что Орбан отмечается крайне циничными заявлениями по поводу Украины потому, что выиграл выборы и хочет максимально понравиться своим избирателям.
"Его избиратель достаточно скептически относится к Украине. Их аппетиты, условно, контролировать Закарпатье – не уменьшались", – сказал Тарас Семенюк.
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