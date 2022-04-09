Наразі Росія намагається посварити країни Євросоюзу між собою. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Тарас Семенюк.

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Орбан їздив до Путіна перед війною

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан їздив до Путіна якраз перед початком війни. Вони, на думку Тараса Семенюка, обговорювали дії угорців щодо Закарпаття після "бліцкригу" Путіна. Але не судилося.

В Орбана були такі плани: Росія починає війну – Україна, умовно, "падає" і тоді Угорщина собі легко і без крові забирає Закарпаття. Такий був план, але він не здійснився і нездійсненний взагалі,

– припустив політолог

За словами Семенюка, в Брюсселі знайдуться методи, як втихомирити Орбана.

"Думаю, що це питання часу, коли Орбан дещо втихомириться. У НАТО та Європейського Союзу є інструменти, щоб ці апетити збити", – сказав політолог.

Виборці Орбана не проти "контролю" над Закарпаттям

Зауважте, Володимир Зеленський розповів, що глава уряду країни ЄС вимагав доказів, що різанина у Бучі не була постановкою. У ЗМІ з'явилась інформація, що Президент України, ймовірно, мав на увазі проросійського прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Політолог Тарас Семенюк припустив, що Орбан відзначається вкрай цинічними заявами щодо України тому, що виграв вибори і хоче максимально сподобатись своїм виборцям.

"Його виборець доволі скептично ставиться до України. Їхні апетити, умовно, контролювати Закарпаття – не зменшувались", – сказав Тарас Семенюк.

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