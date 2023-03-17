Эту информацию 24 Каналу прокомментировал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, в России могут начаться серьезные проблемы из-за этого решения.

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Что будет происходить в России

Александр Коваленко объяснил, что в контексте международного законодательства Владимир Путин – военный преступник.

"У нас достаточно серьезный прецедент со времен Второй мировой войны", – описал заявление военно-политический обозреватель.

По его мнению, ордер на арест Путина может повлечь наложение санкций и последующее задержание и остальных преступников России.

Что же будет ждать Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Марию Захарову, Сергея Лаврова и других? Фактически все эти люди должны понимать, что почти завтра они могут стать военными преступниками и их будут поданы в розыск,

– подчеркнул он.

Коваленко добавил, что впереди самая интересная фаза.

"Они в общей панике могут начать друг друга "сливать", – убежден он.

Военно-политический обозреватель подчеркнул, что ранее он думал, что вероятность того, что Путина могут выдать по окончании войны, минимальна. Впрочем, сейчас изменил свое мнение.

Сейчас все может произойти по совсем другому сценарию: внутренне могут слить самого Путина,

– рассказал он.

По его словам, последние события повлияют и на ситуацию в зоне боевых действий.

Кто первым сдаст Путина

Александр Коваленко подчеркнул, что выдача ордера на арест не только президенту России, но и уполномоченной РФ по делам детей Марии Львовой-Беловой – это только первый шаг.

"В ближайшее время этот список может расширяться. Когда эти пауки в банке начнут друг друга есть, тогда это будет уже интересная цепочка событий", – убежден он.

К тому же Путина захочет собственными руками сдать суду его окружение.

Мы можем сейчас рассматривать основные группы – это наиболее влиятельные от Минобороны Сергей Шойгу и Валерий Герасимов безусловно. Их конкуренция это Лубянка, ФСБ, опять же Николай Патрушев, Александр Бортников, Дмитрий Козак, Михаил Бабич,

– сообщил он.

По его мнению, в стороне может не остаться Служба внешней разведки РФ и ее директор Сергей Нарышкин. Однако его борьба за голову Путина маловероятна.

"Скорее всего, мы увидим именно события недопонимания и рост конфронтации между Фрунзенской набережной и Лубянкой", – добавил он.

Коваленко отметил, что наблюдать это будет интересно. Однако Путину не привыкать к невозможности покинуть территорию РФ.

Впрочем, высока вероятность, что диктатор не будет учитывать запреты. Среди стран, в которые он может поехать, могут быть Беларусь, Таджикистан, Иран и Сирия.

Ордер на арест Путина: главное