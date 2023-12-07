Если Путин посетит любую из 123 стран, являющихся членами Международного уголовного суда, его могут посадить в тюрьму. Однако все же диктатор может покидать пределы своей страны.

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Куда может ездить Путин

С тех пор как МКС объявил об ордере, Путин почти не покидал Россию. Однако он посещал страны, не являющиеся членами Международного уголовного суда. В частности, Китай и бывшие советские республики: Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Также российские СМИ заявляли, что диктатор якобы посещал оккупированные Россией территории Украины.

Кроме того, 6 декабря Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые также не являются членами МКС.

Однако летом российский диктатор пропустил саммит БРИКС в Южной Африке после того, как страна ясно дала понять, что арестует его согласно договору МКС.

К слову, 4 декабря президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Владимира Путина пригласят на саммит G20, который состоится в стране в 2024 году. Российский диктатор сам будет решать: ехать или нет. Однако, если он приедет, ему придется иметь дело с ордером МКС.

Что известно об ордере на арест Путина