Если Путин посетит любую из 123 стран, являющихся членами Международного уголовного суда, его могут посадить в тюрьму. Однако все же диктатор может покидать пределы своей страны.
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Куда может ездить Путин
С тех пор как МКС объявил об ордере, Путин почти не покидал Россию. Однако он посещал страны, не являющиеся членами Международного уголовного суда. В частности, Китай и бывшие советские республики: Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Также российские СМИ заявляли, что диктатор якобы посещал оккупированные Россией территории Украины.
Кроме того, 6 декабря Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, которые также не являются членами МКС.
Однако летом российский диктатор пропустил саммит БРИКС в Южной Африке после того, как страна ясно дала понять, что арестует его согласно договору МКС.
К слову, 4 декабря президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Владимира Путина пригласят на саммит G20, который состоится в стране в 2024 году. Российский диктатор сам будет решать: ехать или нет. Однако, если он приедет, ему придется иметь дело с ордером МКС.
Что известно об ордере на арест Путина
- 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Он обвиняется в принудительной депортации украинских детей.
- Также суд выдал ордер на арест так называемой "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой, ведь она также участвует в похищении детей с временно оккупированных территорий Украины.
- Поэтому диктатора и Львову-Белову могут арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав МКС.