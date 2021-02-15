В американском штате Орегон 13 февраля зафиксировали ледяной шторм. Из-за непогоды 270 тысяч человек остались без электроэнергии. Линии электропередач и деревья покрылись льдом.

Из-за экстремальных условий и транспортных проблем губернатор штата Кейт Браун объявил 13 февраля чрезвычайное положение.

Читайте также Горнолыжный курорт на западе Канады накрыла лавина: есть жертва

Экипажи в полном составе. Они координируют работу с местными группами реагирования на чрезвычайные ситуации по связи для аварийных служб, таких как центры согревания,

– сказал Браун.

Он отметил, что планирует предоставить государственные ресурсы для обеспечения экипажей на местах.

Что известно о ледяном шторме в США

► В Орегоне открыли приюты для бездомных.

► По состоянию на 13 февраля 1200 линий электропередач не работали. Все потому, что на них упали деревья, согнувшиеся под тяжестью льда.

► Из-за непогоды запретили движение на 87-й трассе. Кроме того, частично прекратили автобусное и железнодорожное сообщение.

► Чиновники просят людей избегать любых путешествий.

В США зафиксировали ледяной шторм / Фото Associated Press