В Орегоне объявили чрезвычайное положение из-за ледяного шторма: фото
В американском штате Орегон 13 февраля зафиксировали ледяной шторм. Из-за непогоды 270 тысяч человек остались без электроэнергии. Линии электропередач и деревья покрылись льдом.
Источник:Associated Press
Из-за экстремальных условий и транспортных проблем губернатор штата Кейт Браун объявил 13 февраля чрезвычайное положение.
Читайте также Горнолыжный курорт на западе Канады накрыла лавина: есть жертва
Экипажи в полном составе. Они координируют работу с местными группами реагирования на чрезвычайные ситуации по связи для аварийных служб, таких как центры согревания,
– сказал Браун.
Он отметил, что планирует предоставить государственные ресурсы для обеспечения экипажей на местах.
Что известно о ледяном шторме в США
► В Орегоне открыли приюты для бездомных.
► По состоянию на 13 февраля 1200 линий электропередач не работали. Все потому, что на них упали деревья, согнувшиеся под тяжестью льда.
► Из-за непогоды запретили движение на 87-й трассе. Кроме того, частично прекратили автобусное и железнодорожное сообщение.
► Чиновники просят людей избегать любых путешествий.
В США зафиксировали ледяной шторм / Фото Associated Press
Поделиться новостью