В Орегоні оголосили надзвичайний стан через крижаний шторм: фото
В американському штаті Орегон 13 лютого зафіксували крижаний шторм. Через негоду 270 тисяч людей залишилися без електроенергії. Лінії електропередач та дерева покрилися кригою.
Джерело:Associated Press
Через екстремальні умови та транспортні проблеми губернатор штату Кейт Браун оголосив 13 лютого надзвичайний стан.
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Екіпажі у повному складі. Вони координують роботу з місцевими групами реагування на надзвичайні ситуації щодо зв'язку для аварійних служб, таких як центри зігрівання,
– сказав Браун.
Він наголосив, що планує надати державні ресурси для забезпечення екіпажів на місцях.
Що відомо про крижаний шторм у США
►В Орегоні відкрили притулки обігріву для безхатьків.
►Станом на 13 лютого 1200 ліній електропередач не працювали. Все тому, що на них впали дерева, які зігнулися під вагою криги.
►Через негоду заборонили рух на 87-ій трасі. Крім того, частково припинили автобусне та залізничне сполучення.
►Чиновники просять людей уникати будь-яких подорожей.
У США зафіксували крижаний шторм / Фото Associated Press
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