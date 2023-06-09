В районе Орехова несколько месяцев ведут оборонительную подготовку подразделения 58-й общевойсковой армии России. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны.

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Оккупанты перебрасывали для обороны сильнейшие части

Аналитики отмечают, что силы вражеского Южного военного округа, развернутые в этом районе, вероятно, являются более качественной группировкой, чем оккупанты на других частях фронта.

Именно подразделения 58-й общевойсковой армии, переброшенные в район Орехова, в течение нескольких месяцев ведут оборонительную подготовку. Также сообщают, что 291-й и 70-й мотострелковые полки, в частности, якобы приобрели опыт обороны от усилий украинской разведки в этом районе и имели время принять участие в оборонных операциях, подготовиться к ним и ознакомиться с местностью.

Следовательно, элементы 58-й общевойсковой армии на этом секторе, вероятно, в целом свежее и опытнее, чем элементы на других участках фронта,

– отметили в ISW.

Также подчеркнули, что оборону Россией этого сектора не следует воспринимать как показатель всеобщей оборонной способности врага, поскольку Украина продолжает контрнаступательные операции. Кроме того, оккупационные войска, оборонявшиеся на других участках фронта, действительно показали гораздо хуже результаты.

"Украина, недавно возобновившая инициативу на поле боя на театре действий, сможет выбирать, где именно продолжать атаку, учитывая, среди прочих факторов, оборонные возможности разных российских группировок вдоль линии фронта", – подытожили аналитики.

Справка. 58-я общевойсковая армия – это военное объединение сухопутных войск вооруженных сил России численностью в армию.

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У ВСУ есть определенные успехи на Запорожье

Недавно заместитель министра обороны отметила, что в течение определенного времени в сводках Генштаба ВСУ можно увидеть, что на Запорожском направлении оккупационные войска обороняются. Наши воины работают над тем, чтобы враг защищался, а не атаковал там.

Также Анна Маляр отметила, что на некоторых направлениях продолжаются бои местного значения. ВСУ достигают определенных успехов. Однако, не стоит делать громких заявлений.