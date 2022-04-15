Речь идет о производителе печенья Oreo Mondelez, компании Nestle и PepsiCo. Сотрудники этих фирм в Восточной Европе и Украине возмущены решением продолжать поддерживать определенный бизнес в России.

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Работники известных компаний выступают против них из-за России

Активность сотрудников этих компаний дополнила многочисленные призывы Украины к западным фирмам разорвать все коммерческие связи с Россией, а мэр Киева Виталий Кличко назвал такие выплаты Москве "кровавыми деньгами".

Для понимания работники, которые выражают свою позицию или увольняются с работы из-за реакции компаний на полномасштабное вторжение России в Украину, находятся в Восточной Европе, Польше и Украине. Добавляют, что это незначительная часть от сотен тысяч людей, работающих в этих корпорациях.

Внутренняя записка, с которой ознакомились в Reuters, информирует о том, что компании Nestle зафиксировали неопределенное количество украинских сотрудников, которые увольняются. В то время как другие страдают от издевательств в социальных сетях, ведь работают в компании, ведущей бизнес с Россией.

Приблизительно 130 работников фирмы Mondelez в странах Балтии еще в марте направили петицию к генеральному директору компании с призывом остановить бизнес в России. В частности, они написали, что каждый рубль, поступающий в российский бюджет в виде зарплат и налогов, помогает убивать все больше украинцев.

К теме! Глава Mondelez в Европе отреагировал следующим образом: "Наша культура включает каждого, кто разделяет наши ценности и призывы к миру". Кроме того, он добавил, что компания поддерживает своих коллег, а не решение их правительств, стран.

Дополнительно к 19 сообщениям на внутрикорпоративном уровне, один работник PepsiCo, два сотрудника Mondelez и 3 из Nestle отдельно заявили Reuters, что они стремятся, чтобы их работодатели заняли более жесткую позицию по отношению к России.

Например, Патриция Стас из Польши хотя и заявила, что увольняется с Pepsi не по причинам связанным с войной, но позиция компании по бизнесу в России убедила ее в правильности этого решения. Кроме того, она добавила, что их бабушки и дедушки рассказывали о зверствах россиян в Польше во время Второй мировой войны, а сейчас это повторяется в Украине.

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