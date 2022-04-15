Йдеться про виробника печива Oreo Mondelez, компанії Nestle та PepsiCo. Працівники цих фірм у Східній Європі та Україні обурені рішенням продовжувати підтримувати певний бізнес у Росії.

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Працівники відомих компаній виступають проти них через Росію

Активність співробітників цих компаній доповнила численні заклики України до західних фірм розірвати всі комерційні зв’язки з Росією, а мер Києва Віталій Кличко назвав такі виплати Москві "кривавими грошима".

Для розуміння: працівники, які висловлюють свою позицію або звільняються з роботи через реакцію компаній на повномасштабне вторгнення Росії в Україну знаходяться у Східній Європі, Польщі та Україні. Додають, що це незначна частина від сотень тисяч людей, які працюють у цих корпораціях.

Внутрішня записка, з якою ознайомилися у Reuters, інформує про те, що компанії Nestle зафіксували невизначену кількість українських співробітників, які звільняються. Тоді як інші страждають від знущань у соціальних мережах, адже працюють у компанії, яка веде бізнес з Росією.

Приблизно 130 працівників фірми Mondelez у країнах Балтії ще у березні направили петицію до генерального директора компанії із закликом зупинити бізнес у Росії. Зокрема, вони написали, що кожен рубль, який надходить до російського бюджету у вигляді зарплат та податків допомагає вбивати все більше українців.

До теми! Очільник Mondelez у Європі відреагував наступним чином: "Наша культура включає кожного, хто розділяє наші цінності та заклики до миру". Крім того, він додав, що компанія підтримує своїх колег, а не рішення їхніх урядів, країн.

Додатково до 19 повідомлень на внутрішньо корпоративному рівні, один працівник PepsiCo, два співробітники Mondelez та 3 з Nestle окремо заявили Reuters, що вони прагнуть, аби їхні роботодавці зайняли більш жорстку позицію щодо Росії.

Наприклад, Патриція Стас з Польщі хоча й заявила, що звільняється з Pepsi не через пов'язані з війною причини, але позиція компанії щодо бізнесу в Росії переконала її у правильності цього рішення. Крім того, вона додала, що їхні бабусі та дідусі розповідали про звірства росіян у Польщі під час Другої світової війни, а зараз це повторюється в Україні.

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