Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского в интервью "Голосу Америки".

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Сикорский о применении "Орешника" Россией

Глава МИД Польши отметил, что Россия использует баллистические ракеты в ходе всей войны. Однако для удара по Днепру эта могла быть межконтинентальной баллистической ракетой, которая обычно предназначена для другого применения.

И если это так, то это, конечно, с одной стороны было бы эскалацией и сигналом, а с другой – проявлением отчаяния, потому что Путин не может выиграть эту войну,

– высказался Сикорский.

Глава польского внешнеполитического ведомства указал, что российская экономика переживает стресс, есть сообщения о дезертирстве среди военных российской армии, и, конечно, привлечение солдат из КНДР не является проявлением силы Кремля.