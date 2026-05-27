Мгновенная опасность: Игнат объяснил, как Украина узнает о запуске "Орешника"

Воздушные силы Украины получают информацию о возможных запусках российской ракеты "Орешник" благодаря разведке, в частности космической. В то же время сразу определить, какой именно тип ракеты запускает Россия из Капустиного Яра, не всегда возможно.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как украинские военные получают информацию о возможных запусках российской ракеты "Орешник" с полигона Капустин Яр. Об этом он заявил в интервью Radio NV.

Как Украина узнает о запуске "Орешника"?

По словам Игната, информация о пусках поступает благодаря работе различных видов разведки, в частности космической. Данные передаются соответствующим службам Украины, включая Воздушные силы, после чего фиксируется сам факт запуска и объявляется опасность.

Он пояснил, что во время запуска ракеты или проведения испытаний фиксируется вспышка, после чего системы предупреждения реагируют на потенциальную угрозу. В то же время российская сторона не сообщает Украине о конкретных запусках или их характере. Игнат отметил, что Россия может предупреждать только о проведении учений или временном перекрытии воздушного пространства, поскольку это является частью международных процедур. Однако, по его словам, рассчитывать на любые официальные предупреждения от России не стоит.

Он также отметил, что на полигоне Капустин Яр проводятся не только пуски "Орешника”, но и испытания другого ракетного вооружения. Речь идет, в частности, о комплексах С-400, "Искандер" и других типах ракет. Поэтому сразу определить, какой именно тип ракеты запускает российская армия, часто невозможно. По словам Игната, иногда тревогу могут объявлять даже из-за имитационных пусков или испытаний, которые проводятся в рамках апробации нового вооружения.

Он добавил, что окончательно установить, идет ли речь именно о запуске "Орешника", можно только после получения большего количества разведывательной информации и анализа действий противника.

Напомним, во время массированной атаки 24 мая Россия применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Белой Церкви. Известно, что в результате попадания возник пожар, сгорели по меньшей мере три гаража. Над ликвидацией последствий работали спасатели ГСЧС. По официальным данным, пострадавших нет.

Кроме того, существовали предположения, что Россия могла нацелить ракету именно на украинскую столицу – Киев. Однако, аналитики Defense Express предполагают, что целью изначально могла быть Белая Церковь, и, вероятно, ракета не могла промахнуться.