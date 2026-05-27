Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як українські військові отримують інформацію про можливі запуски російської ракети "Орешник" із полігону Капустин Яр. Про це він заявив в інтерв'ю Radio NV.

Як Україна дізнається про запуск "Орешника"?

За словами Ігната, інформація про пуски надходить завдяки роботі різних видів розвідки, зокрема космічної. Дані передаються відповідним службам України, включаючи Повітряні сили, після чого фіксується сам факт запуску та оголошується небезпека.

Він пояснив, що під час запуску ракети або проведення випробувань фіксується спалах, після чого системи попередження реагують на потенційну загрозу. Водночас російська сторона не повідомляє Україні про конкретні запуски чи їхній характер. Ігнат зазначив, що Росія може попереджати лише про проведення навчань або тимчасове перекриття повітряного простору, оскільки це є частиною міжнародних процедур. Однак, за його словами, розраховувати на будь-які офіційні попередження від Росії не варто.

Він також наголосив, що на полігоні Капустин Яр проводяться не лише пуски "Орешника”, а й випробування іншого ракетного озброєння. Йдеться, зокрема, про комплекси С-400, "Іскандер" та інші типи ракет. Через це одразу визначити, який саме тип ракети запускає російська армія, часто неможливо. За словами Ігната, інколи тривогу можуть оголошувати навіть через імітаційні пуски або випробування, які проводяться в межах апробації нового озброєння.

Він додав, що остаточно встановити, чи йдеться саме про запуск "Орешника", можна лише після отримання більшої кількості розвідувальної інформації та аналізу дій противника.

Нагадаємо, під час масованої атаки 24 травня Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" по Білій Церкві. Відомо, що внаслідок влучання виникла пожежа, згоріли щонайменше три гаражі. Над ліквідацією наслідків працювали рятувальники ДСНС. За офіційними даними, постраждалих немає.

Крім того, існували припущення, що Росія могла націлити ракету саме на українську столицю – Київ. Проте, аналітики Defense Express припускають, що ціллю від початку могла бути Біла Церква, і, ймовірно, ракета не могла промахнутися.