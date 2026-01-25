Ему было всего 34 года: что известно о нардепе "Слуги народа" Саламахе, который умер после ДТП

Вечером 25 января возле Львова нардеп Орест Саламаха попал в тяжелое ДТП. Он был за рулем квадроцикла, выехав на встречную полосу, столкнулся с маршруткой.

Все, что известно о народном депутате Оресте Саламахе – читайте в материале 24 Канала.

Что известно об Оресте Саламахе?

Саламаха родился 25 марта 1991 года во Львове. Окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Менеджмент – логистика", а также Львовский университет бизнеса и права по специальности "Правоведение".

Как пишет движение "Честно", до 2019 года Саламаха работал менеджером по продажам, занимался оптовой и розничной торговлей. Затем присоединился к компании своего тестя ООО "Буд Инвест Ком", где занимал должности менеджера по снабжению, заместителя директора по строительству и директора компании.

В 2019 году Саламаха был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии "Слуга народа". Он стал членом комитета по вопросам бюджета. Во время президентских выборов 2019 года был доверенным лицом Владимира Зеленского.

Саламаха был доверенным лицом Владимира Зеленского во время выборов 2019 года / Фото в инстаграме нардепа

В 2020 году Орест Саламаха выступил против создания консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО несмотря на позицию фракции “Слуга народа”. В том же году вошел в совет Львовской областной партии “Слуга народа”. Также в 2020 году Дрогобычский городской совет обращался в Верховную Раду с требованием отозвать Саламаху из-за его бездействия на своем округе. Дрогобычские депутаты объяснили свое решение тем, что нардеп Орест Саламаха, в частности, проигнорировал официальное приглашение прийти на сессию горсовета, где рассматривались насущные для региона проблемы.

В конце 2022 года Саламаха проголосовал за градостроительную реформу (#5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит он остается недействительным.

На смерть нардепа отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "В результате ДТП погиб наш коллега, отец троих детей Орест Саламаха. Трагическое событие случилось сегодня, в темное время суток, на оживленном участке дороги возле Львова. Врачи до последнего боролись за жизнь Ореста", – написал нардеп.

Орест Саламаха был отцом троих детей. Самый младший мальчик родился в 2025 году.

Семья Ореста Саламахи / Фото в инстаграме нардепа

Как умер Орест Саламаха?