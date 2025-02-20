Сообщает 24 Канал со ссылкой на Михаила Маслия.

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Что известно о гибели Ореста Слипака

Стало известно, что в Бельгии на 57 году жизни умер Орест Слипак.

Орест закончил Тернопольский мединститут, где больше всего облюбовал кардиологию. Учился с моей женой. Были такие студенческие времена в конце 1980-х – в начале 1990-х, когда он ежедневно приходил к нам, а я готовил вкусные ужины или обеды. Иногда собиралось и более десятка голодных и уставших от учебы будущих молодых медиков. Были все дружеские,

– поделился Маслий.

Орест Слипак / Фото Михаила Маслия

В 2016 году Орест Слипак потерял брата Василия Слипака – всемирно известного оперного певца и солиста Парижской национальной оперы, который погиб, защищая Украину. После гибели на фронте своего брата, оперного певца Василия Слипака, он возглавил Международную некоммерческую благотворительную организацию "Фонд Василия Слипака" как исполнительный директор.

Вероятно, Ореста Слипака похоронят 28 февраля во Львове после того, как его тело перевезут в Украину. В Бельгию за сыном отправилась его мать Надежда.