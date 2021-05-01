Организатор "титушок" Майдана Крысин получил новое подозрение за действия в тюрьме
Организатор "титушок" Майдана Юрий Крысин получил новое подозрение по месту отбывания наказания. Злоумышленника подозревают в терроризировании заключенных Торецкой исправительной колонии.
Источник:"Громадское"
Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Наталья Калиновская рассказала, что Крысин вместе с сообщниками, среди которых были так называемые "смотрящие", занимались противоправными действиями.
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Злоумышленники терроризировали двух других осужденных колонии, заставляя их придерживаться "воровских законов", подчиняться преступному воздействию, конфликтовать с администрацией учреждения и собирать средства в так называемый "общак",
– рассказали в полиции.
Для большей убедительности, "авторитеты" нанесли заключенным телесные повреждения.
Детали
- По данным правоохранителей, в колонии Крысин известен как "криминальный авторитет" по кличке "Шкаф".
- Следователи уже сообщили о подозрениях 4 "авторитетам". Им инкриминируют терроризирование осужденных.
- Адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что пока не знает об этой ситуации.
Кто такой Юрий Крысин
- Во время Революции Достоинства Крысин, известный в криминальных кругах как "Шкаф", "Шрек" или "Крыса", был организатором "титушок".
- Именно "титушки", подконтрольные Крысину, принимали активное участие в похищениях и пытках героев Майдана.
- В 2018 году Крысина осудили за организацию нападения на журналиста издания "Вести" Вячеслава Еремея. "Титушки" забили его палками.
- Кроме того, Крысин фигурирует в деле о пытках героев Революции Достоинства.
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