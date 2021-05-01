Организатор "титушок" Майдана Юрий Крысин получил новое подозрение по месту отбывания наказания. Злоумышленника подозревают в терроризировании заключенных Торецкой исправительной колонии.

Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Наталья Калиновская рассказала, что Крысин вместе с сообщниками, среди которых были так называемые "смотрящие", занимались противоправными действиями.

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Злоумышленники терроризировали двух других осужденных колонии, заставляя их придерживаться "воровских законов", подчиняться преступному воздействию, конфликтовать с администрацией учреждения и собирать средства в так называемый "общак",

– рассказали в полиции.

Для большей убедительности, "авторитеты" нанесли заключенным телесные повреждения.

Детали

По данным правоохранителей, в колонии Крысин известен как "криминальный авторитет" по кличке "Шкаф".

Следователи уже сообщили о подозрениях 4 "авторитетам". Им инкриминируют терроризирование осужденных.

Адвокат Крысина Игорь Василенко заявил, что пока не знает об этой ситуации.

Кто такой Юрий Крысин