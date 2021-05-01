Організатор "тітушок" Майдану Юрій Крисін отримав нову підозру за місцем відбування покарання. Зловмисника підозрюють у тероризуванні в'язнів Торецької виправної колонії.

Речниця Департаменту стратегічних розслідувань Наталія Калиновська розповіла, що Крисін разом зі спільниками, серед яких були так звані "смотрящі", займалися протиправними діями.

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Зловмисники тероризували двох інших утриманців колонії, змушуючи їх дотримуватися "злодійських законів", підкорюватися злочинному впливу, конфліктувати з адміністрацією установи та збирати кошти в так званий "общак",

– розповіли у поліції.

Задля більшої переконливості, "авторитети" нанесли в'язням тілесні ушкодження.

Деталі

За даними правоохоронців, у колонії Крисін відомий як "кримінальний авторитет" на прізвисько "Шкаф".

Слідчі вже повідомили про підозри 4 "авторитетам". Їм інкримінують тероризування засуджених.

Адвокат Крисіна Ігор Василенко заявив, що наразі не знає про цю ситуацію.

Хто такий Юрій Крисін