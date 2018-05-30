Организатора убийства Бабченко задержали в Киеве

В среду, 30 мая, в середине дня правоохранители задержали организатора "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко – гражданина Г.

Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак.

Отметим, что Аркадий Бабченко оказался живым, а имитация его гибели была спецоперацией СБУ для задержания организаторов преступления.

"Хочу сообщить: около трех часов назад организатор этого преступления был задержан нами в городе Киеве. Прямо сейчас ведутся следственные действия, а также продолжается ряд обысков", – сказал Грицак.

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Следователи СБУ подготовили задержанному подозрения в совершении преступлений по статьям "Подготовка к преступлению", "Пособничество" и "Террористический акт".

Грицак отметил, что гражданин Украины Г. был завербован спецслужбами России и получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей "для этого дерзкого убийства".

На выполнение задания российских спецслужб гражданин Г. предложил своему знакомому из числа бывших АТОшников за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов США совершить террористический акт – убийство российского журналиста Аркадия Бабченко,

– рассказал глава СБУ.

Грицак добавил, что в виде задатка организатор передал исполнителю 15 тысяч долларов. А в целом гражданин Г. получил от российских спецслужб России для убийства Бабченко 40 тысяч долларов. Из этой суммы 10 тысяч долларов организатор преступления оставил себе как посреднику.

"После убийства Бабченка Г. планировал покинуть Украину. У него уже был приобретен билет. Он, по нашим предварительным данным, планировал через третью страну уехать в Российскую Федерацию. Показательно, что кроме денег Г. передал через телефонный мессенджер досье на Аркадия Бабченко. В этом досье есть данные о нем лично, его персональные банковские карточные счета, данные о членах его семьи и многое другое", – рассказал Грицак.

Он также сообщил, что на выполнение задания спецслужб РФ гражданин Г. должен был закупить оружие и боеприпасы, заложить базы с этим оружием на территории центра Украины.

Сейчас с гражданином Г. проводятся следственные действия и продолжается ряд обысков по местам его проживания, а также временного пребывания.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Однако эта информация оказалась имитацией СБУ для задержания реального организатора преступления.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.