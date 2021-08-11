Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Масштабная акция протеста вспыхнула 10 августа возле здания парламента.

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В МВД Литвы заявили, что организаторам придется ответить за разжигание беспорядков. Сейчас известно, что нескольких причастных к акциям протеста уже задержали.

Билотайте назвала антивакцинаторские протесты "гибридной атакой". По ее словам, такие выступления людей никак не касаются выражения гражданской позиции.

Обратите внимание! В Литве уже открыли уголовное дело из-за массовых беспорядков. Правоохранители проводят досудебное расследование.

Активисты собираются возле Сейма

Литовские силовики подавили протест антивакцинаторов около 2 часов ночи 11 августа. Несмотря на это, уже днем активисты снова начали собираться возле здания Сейма. Они планируют продолжить протестовать, чтобы правительство пересмотрело вопрос относительно ковидных ограничений и вакцинации.

Полицейские начали усиленно патрулировать район. Они также выборочно проверяют документы у людей на площади. Территорию вокруг литовского парламента оградили металлическим забором и обтянули лентой.

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