Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Масштабная акция протеста вспыхнула 10 августа возле здания парламента.
К теме На протестах антивакцинаторов в Литве случились столкновения: есть пострадавшие – видео
В МВД Литвы заявили, что организаторам придется ответить за разжигание беспорядков. Сейчас известно, что нескольких причастных к акциям протеста уже задержали.
Билотайте назвала антивакцинаторские протесты "гибридной атакой". По ее словам, такие выступления людей никак не касаются выражения гражданской позиции.
Активисты собираются возле Сейма
Литовские силовики подавили протест антивакцинаторов около 2 часов ночи 11 августа. Несмотря на это, уже днем активисты снова начали собираться возле здания Сейма. Они планируют продолжить протестовать, чтобы правительство пересмотрело вопрос относительно ковидных ограничений и вакцинации.
Полицейские начали усиленно патрулировать район. Они также выборочно проверяют документы у людей на площади. Территорию вокруг литовского парламента оградили металлическим забором и обтянули лентой.
Антивакцинаторские протесты в Вильнюсе: что известно
- Правительство Литвы одобрило законопроект, предусматривающий обязательную вакцинацию от коронавируса для учителей, медиков и социальных работников. Работников этих профессий могут уволить с работы, если они не вакцинируются до 1 октября.
- Часть граждан возмутило такое решение властей. В Вильнюсе 10 августа началась акция протеста против ограничений для непривитых от коронавируса людей. Активисты митинговали под литовским Сеймом.
- Люди требовали отмены паспортов вакцинации и отставки правительства.
- Акции протесты продолжались с утра и до ночи и превратились в столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Полиция даже применяла слезоточивый газ.