Про це повідомила очільниця міністерства внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Масштабна акція протесту спалахнула 10 серпня біля будівлі парламенту.

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У МВС Литви заявили, що організаторам доведеться відповісти за розпалювання заворушень. Наразі відомо, що кількох причетних до акцій протесту вже затримали.

Білотайте назвала антивакцинаторські протести "гібридною атакою". За її словами, такі виступи людей ніяк не стосуються висловлення громадянської позиції.

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Активісти знову збираються біля Сейму

Литовські силовики придушили протест антивакцинаторів близько 2 години ночі 11 серпня. Попри це, вже вдень активісти знову почалися збиратися біля будівлі Сейму. Вони планують продовжити протестувати, аби уряд переглянув питання щодо ковідних обмежень та вакцинації.

Поліцейські почали посилено патрулювати район. Вони також вибірково перевіряють документи в людей на площі. Територію навколо литовського парламенту огородили металевим забором та обтягнули стрічкою.

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