Протестувальники кидали петарди

Силовики придушили протест близько 2 години ночі 11 серпня. Про це заявив начальник головного комісаріату поліції Вільнюса Саулюс Гагас.

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Під час сутичок демонстранти кидали у силовиків каміння, пляшки та навіть вибухові засоби.

Пролунали 2 вибухи. Під час огляду місця події співробітники виявили, що не розірвалися петарди. Перед тим в офіцерів кидали піротехнічні вироби,

– розповів Гагас.

Що відомо про постраждалих

На протесті силовики затримали 26 людей, деякі з них були п'яні.

Внаслідок сутичок постраждали 10 поліцейських.



Сутички протестувальників та силовиків у Литві / Фото LRT

До протестувальників у Литві застосували сльозогінний газ: відео

Ввечері на протесті залишилися близько 200 людей. Вони намагалися заблокували входи до будівлі парламенту. Через це силовики застосували сльозогінний газ. Частину демонстрантів повалили на землю.

Дивіться відео протестів у Литві:



Протест антивакцинаторів у Литві вийшов з-під контролю / Фото LRT

Зверніть увагу! У Литві вже відкрили кримінальну справу через заворушення. Наразі триває досудове розслідування.

Чому люди протестують