Речь идет о генерал-майоре, командующем 22 армейского корпуса береговых войск Черноморского флота Вооруженных сил России. Украинские правоохранители разоблачили, что мужчина организовал вторжение 24 февраля подчиненных войск из временно оккупированного Крыма на территорию Херсонской области.

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Обвинения российского генерал-майора

По информации офиса генпрокурора, непосредственно перед вторжением российский командир рассказывал выстроенному личному составу о необходимости эскалации войны, используя пропагандистские нарративы.

Российский генерал лично призвал подчиненных военнослужащих с оружием в руках "защитить" так называемые "народы" так называемых "Л/ДНР", захватить и присоединить к России территории Херсонской, Запорожской и Одесской областей, как будто ее исторические территории.

Правоохранителями установлено, что участие в полномасштабном нападении на Украину принимают, среди прочих, и подчинены подозреваемому:

126 отдельная Горловская Краснознаменная, ордена Суворова бригада береговой обороны – воинская часть 12676;

127 отдельная разведывательная бригада – воинская часть 67606.

Обе бригады, к слову, входят в состав 22 армейского корпуса России.

В Офисе генпрокурора отметили, что за совершение этих преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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