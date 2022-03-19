Йдеться про генерал-майора, командувача 22 армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту збройних сил Росії. Українськими правоохоронцями викрито, що чоловік організував вторгнення 24 лютого підлеглих військ з тимчасово окупованого Криму на територію Херсонської області.
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Звинувачення російського генерал-майора
За інформацією Офісу генпрокурора, безпосередньо перед вторгненням російський командир розповідав вишикуваному особовому складу про необхідність ескалації війни, використовуючи пропагандистські наративи.
Російський генерал особисто закликав підлеглих військовослужбовців зі зброєю у руках "захистити" так звані "народи" так званих "Л/ДНР", захопити і приєднати до Росії території Херсонської, Запорізької та Одеської областей, як буцімто її історичні території.
Правоохоронцями встановлено, що участь у повномасштабному нападі на Україну беруть, з-поміж інших, і підпорядковані підозрюваному:
- 126 окрема Горлівська Червонопрапорна, ордену Суворова бригада берегової оборони – військова частина 12676;
- 127 окрема розвідувальна бригада – військова частина 67606.
Обидві бригади, до слова, входять до складу 22 армійського корпусу Росії.
В Офісі генпрокурора зазначили, що за вчинення цих злочинів Кримінальним кодексом України передбачене максимальне покарання – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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