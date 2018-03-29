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Организовывали иностранцам пересечении госграницы: на Киевщине обезвредили преступную группу

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Изъятое оружие
Изъятое оружие / Пресс-служба прокуратуры Киевской области

28 марта 2018 года в Киевской области прокуратура обезвредила группировку, которая незаконно организовывала пересечение границы Украины иностранцам из разных стран. Последние, по данным правоохранительных органов, возможно, были причастны к участию в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и "ЛНР". Членам группировки грозит лишение свободы сроком до 9 лет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Организованная преступная группировка в составе 3 человек помогала пересечь государственную границу жителям Индии, Пакистана, АР Крым, стран Ближнего Востока. Фигуранты уголовного производства организовывали незаконное пересечение за денежное вознаграждение в сумме 3 тысяч долларов США.

Кроме этого, члены группы изготавливали поддельные паспорта, шенгенские визы, свидетельства о рождении, свидетельства проживания на территории Украины. Также незаконная группировка занималась изготовлением документов для проживания в АР Крым.

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Правоохранители по месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли технику, средства для изготовления поддельных документов, а также 2 пистолета-пулемета, 5 пистолетов и 1300 патронов различного калибра.

Задержание преступной группировки/Пресс-служба прокуратуры Киевской области


Изъятое оружие/Пресс-служба прокуратуры Киевской области

Поддельные документы / Пресс-служба прокуратуры Киевской области

Поддельные документы / Пресс-служба прокуратуры Киевской области

На основании части 3 статьи 332 Уголовного Кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой – продолжается досудебное расследование. Членам незаконного группировки грозит лишение свободы сроком до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 26 марта марта в Киеве на Святошинском озере неизвестные забили до смерти представителя общественного объединения "Беличанский рыболов" Николая Ярему.

Теги: Новости Киева Оружие Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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