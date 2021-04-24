Львовский дом органной и камерной музыки – городской центр классики, который получил второе дыхание в 2017 году. Тогда его возглавили Иван Остапович и Тарас Демко.

Ukraиner рассказал о превращении органного зала в современный культурный хаб, где проходят концерты и лекции о музыке, работает художественная галерея.

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Кто руководит органным залом во Львове

Иван Остапович и Тарас Демко дружат уже более 10 лет.

Иван – профессиональный музыкант, дирижер и композитор.

Тарас – исследователь литературы, знаток многих языков, поэт и переводчик. Он заинтересовался классической музыкой.

Именно на конкурсной основе в 2017 году Ивана избрали новым директором Львовского органного зала, а Тарас стал его заместителем. Вместе они управляют всеми процессами.

А также выстраивают стратегию развития концертного зала. Благодаря этому каждый месяц органный зал посещают тысячи слушателей, а музыканты с мировым именем выбирают его для выступлений.



Органный зал во Львове / Фото Ukraїner, Ирина Пельц

Руководители Львовского органного зала отметили, что шли туда с пониманием: несколько лет придется провести в тяжелой работе с кризисным менеджментом.

А тогда вывести эту организацию на базовый уровень, с которого можно уже начинать нормальную работу,

– объяснили они.

В органном зале нашли ценную фреску

В последние годы в органном зале постоянно происходят ремонты, ведь здание ценное и о нем нужно заботиться. Там обновили наружное освещение, благоустроили общественное пространство у здания.

Переделали и холл, коридор и фойе, где обустроили входную зону и рецепцию. Под слоем советской побелки нашли фреску известного мастера сакральной живописи Яна Генрика Розена.



В органном зале нашли ценную фреску / Фото Ukraїner, Ирина Пельц

Кроме этого, с конца 2018 года в обновленном фойе устроили Галерею органного зала, где выставляют произведения живописи или фотографии.

Музыкальное наследие

Инструмент в Львовском органном зале – один из крупнейших в Украине. Музыкальная часть органа полностью аутентичная, ведь за годы точечных ремонтов меняли только то, что касается управления.

Сейчас требуют обновления некоторые трубы и устаревший пульт, которому почти 50 лет. Кроме того, Иван и Тарас планируют восстановить дополнительный мануал, расположенный в алтарной части.

Обратите внимание! Благодаря этому мануалу звук из органа заполнять все пространство и создавать красивый стереоэффект.

Руководители органного зала также совместно управляют музыкальной агентством, возрождают Галицкое музыкальное общество и воплощают стратегию популяризации украинской классики в мире Ukrainian Live.

Больше о Львовским органном зале и его реформаторах: смотрите в видео Ukraїner