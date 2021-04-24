Львівський будинок органної та камерної музики – міський осередок класики, який отримав друге дихання у 2017 році. Тоді його очолили Іван Остапович і Тарас Демко.

Ukraїner розповів про перетворення органного залу на сучасний культурний хаб, де відбуваються концерти і лекції про музику, працює художня галерея.

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Хто керує органним залом у Львові

Іван Остапович й Тарас Демко товаришують вже понад 10 років.

Іван – професійний музикант, диригент і композитор.

Тарас – дослідник літератури, знавець багатьох мов, поет і перекладач. Він зацікавився класичною музикою.

Саме на конкурсній основі у 2017 році Івана обрали новим директором Львівського органного залу, а Тарас став його заступником. Разом вони керують усіма процесами.

А також вибудовують стратегію розвитку концертного залу. Завдяки цьому щомісяця органний зал відвідують тисячі слухачів, а музиканти зі світовою славою обирають його для виступів.



Органний зал у Львові / Фото Ukraїner, Ірина Пельц

Керівники Львівського органного залу зазначили, що йшли туди з розумінням: кілька років доведеться провести у важкій роботі з кризовим менеджментом.

А тоді вивести цю організацію на базовий рівень, з якого можна вже починати нормальну роботу,

– пояснили вони.

В органному залі знайшли цінну фреску

Останніми роками в органному залі постійно відбуваються ремонти, адже будівля цінна і про неї потрібно дбати. Там оновили зовнішнє освітлення, упорядкували громадський простір біля будівлі.

Переробили й хол, коридор і фоє, де облаштували вхідну зону та рецепцію. Під шаром радянської побілки віднайшли фреску відомого майстра сакрального живопису Яна Генрика Розена.



В органному залі знайшли цінну фреску / Фото Ukraїner, Ірина Пельц

Крім цього, з кінця 2018 року в оновленому фойє облаштували Галерею органного залу, де виставляють твори живопису або фотографії.

Музична спадщина

Інструмент у Львівському органному залі – один з найбільших в Україні. Музична частина органа повністю автентична, адже за роки точкових ремонтів міняли лише те, що стосується керування.

Нині потребують оновлення деякі труби та застарілий пульт, якому майже 50 років. Окрім того, Іван і Тарас планують відновити додатковий мануал, розташований у вівтарній частині.

Зверніть увагу! Завдяки цьому мануалу звук з органа заповнюватиме увесь простір і створюватиме красивий стереоефект.

Керівники органного залу також спільно керують музичною агенцією, відроджують Галицьке музичне товариство і втілюють стратегію популяризації української класики у світі Ukrainian Live.

Більше про Львівський органний зал та його реформаторів: дивіться у відео Ukraїner