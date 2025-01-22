Она переживала и слежку, обыски КГБ, даже арест. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Украины первого созыва, диссидента и политзаключенного Олеся Шевченко.

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Что известно об Орине Сокульской

В конце 1960-х ее муж, поэт Иван Сокульский, основал диссидентское движение на Днепропетровщине. Вместе с единомышленниками он активно выступал против русификации региона и политических репрессий, за что провел 18 лет в советских лагерях.

Ушла от нас навсегда Орыся Сокульская. Мы были вместе в тяжелые годы противостояния российской коммунистически-кагебистской власти и в годы деятельности Всеукраинского общества политзаключенных, которое она возглавила после Евгения Пронюка. Орыся всю себя отдавала людям и Украине, великодушно и бескорыстно. Ее жизнь была поистине героической. Вечная и светлая память нашей дорогой подруге,

– написал господин Олесь на своей странице в Facebook.

Родной брат Арины, Ярослав Лесив, также был активным борцом за права украинцев. Он провел более 8 лет в советских лагерях за распространение самиздата, поддержку подполья и восстановление УГКЦ. В 1991 году Ярослав трагически погиб в ДТП при невыясненных обстоятельствах.

Орина Сокульская родилась 10 марта 1952 года в поселке Лужки на Ивано-Франковщине. Окончила педагогический университет во Франковске. В начале 1970-х брат Ярослав Лесив познакомил Орину с будущим мужем поэтом Иваном Сокульским, который начал диссидентское движение на Днепропетровщине.

Как сообщает "Историческая правда", в брежневские времена семья Сокульской пережила слежку, обыски КГБ, сама же Арина была арестована за передачу на Запад материалов о нарушении прав человека в СССР.

В конце 1970-х стала членом Украинской Хельсинской группы, активно боролась за права человека, в частности политзаключенных, несмотря на преследования КГБ.

После Оранжевой революции работала заместителем председателя Днепропетровской государственной администрации.

С 2015 года Орина возглавляла Всеукраинское общество политзаключенных и репрессированных, до последних дней отдавая себя служению Украине.