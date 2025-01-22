Вона переживала і стеження, обшуки КДБ, навіть арешт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата України першого скликання, дисидента і політв’язня Олеся Шевченка.

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Що відомо про Орину Сокульську

Наприкінці 1960-х її чоловік, поет Іван Сокульський, заснував дисидентський рух на Дніпропетровщині. Разом з однодумцями він активно виступав проти русифікації регіону та політичних репресій, за що провів 18 років у радянських таборах.

Полинула від нас назавжди Орися Сокульська. Ми були разом у найтяжчі роки протистояння російській комуністично-кагебістській владі і в роки діяльності Всеукраїнського товариства політв’язнів, яке вона очолила після Євгена Пронюка. Орися всю себе віддавала людям і Україні, великодушно і безкорисливо. Її життя було воістину героїчним. Вічна і світла пам’ять нашій дорогій подрузі,

– написав пан Олесь на своїй сторінці у Facebook.

Рідний брат Орини, Ярослав Лесів, також був активним борцем за права українців. Він провів понад 8 років у радянських таборах за поширення самвидаву, підтримку підпілля та відновлення УГКЦ. У 1991 році Ярослав трагічно загинув у ДТП за нез’ясованих обставин.

Орина Сокульська народилася 10 березня 1952 року у селищі Лужки на Івано-Франківщині. Закінчила педагогічний університет у Франківську. На початку 1970-х брат Ярослав Лесів познайомив Орину з майбутнім чоловіком поетом Іваном Сокульським, який започаткував дисидентський рух на Дніпропетровщині.

Як повідомляє "Історична правда", у брежнєвські часи сім’я Сокульської пережила стеження, обшуки КДБ, сама ж Орина була арештована за передачу на Захід матеріалів про порушення прав людини в СРСР.

Наприкінці 1970-х стала членкинею Української Гельсінської групи, активно боролася за права людини, зокрема політв'язнів, попри переслідування КДБ.

Після Помаранчевої революції працювала заступницею голови Дніпропетровської державної адміністрації.

З 2015 року Орина очолювала Всеукраїнське товариство політв’язнів та репресованих, до останніх днів віддаючи себе служінню Україні.