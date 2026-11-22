Служебный автомобиль российской полиции в Орле / Фото из российских СМИ (иллюстративное)
В российском Орле объявили об очередной акции против силовиков. Движение "ОТПОР" сообщило об уничтожении служебного автомобиля полиции и объяснило, почему выбрало именно эту цель.
Об этом сообщило движение ОТПОР в своем телеграм-канале.
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Почему активисты сожгли полицейскую машину?
По утверждению движения ОТПОР, автомобиль использовался для преследования местных жителей, подавления гражданского недовольства и принуждения людей к подписанию контрактов с Вооруженными силами России.
Как горел полицейский автомобиль: смотреть видео
Активисты заявили, что подожгли машину в знак протеста против репрессий и произвола силовиков. Независимого подтверждения обстоятельств акции пока нет.
В ОТПОРе также сообщили, что продолжают собирать публичные свидетельства о давлении на россиян. На своей платформе движение анализирует такие сообщения, пытается выявлять схемы вербовки и объясняет, как люди могут противостоять принуждению.
Отметим, что давление на россиян с целью привлечения их в армию приобретает все более системный характер. Правозащитники зафиксировали случаи принуждения резервистов подписывать контракты в Ижевске и Омске.
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