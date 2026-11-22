Про це повідомив рух ОТПОР у своєму телеграм-каналі.

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Чому активісти спалили поліцейське авто?

За твердженням руху ОТПОР, автомобіль використовували для переслідування місцевих жителів, придушення громадянського невдоволення та примушування людей підписувати контракти зі Збройними силами Росії.

Як горів поліцейський автомобіль: дивитись відео

Активісти заявили, що підпалили машину на знак протесту проти репресій і свавілля силовиків. Незалежного підтвердження обставин акції наразі немає.



Палаюча автівка силовіків / Фото ОТПОР

В ОТПОРі також повідомили, що продовжують збирати публічні свідчення про тиск на росіян. На своїй платформі рух аналізує такі повідомлення, намагається виявляти схеми вербування та пояснює, як люди можуть протистояти примусу.

Зазначимо, що тиск на росіян із метою залучити їх до армії набуває дедалі системнішого характеру. Правозахисники зафіксували випадки примусу резервістів підписувати контракти в Іжевську та Омську.