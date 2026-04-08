Быстрого восстановления не будет: действительно ли Иран снял блокаду Ормузского пролива

После объявления Дональдом Трампом режима прекращения огня 8 апреля по меньшей мере два судна безопасно пересекли Ормузский пролив. В то же время в регионе остаются сотни кораблей.

Об этом пишет CNN.

Разблокировал ли Иран Ормузский пролив?

Сервис отслеживания судов MarineTraffic показывает, что по меньшей мере два корабля безопасно прошли через ранее заблокированный Ираном Ормузский пролив. Однако сотни судов и в дальнейшем остаются в регионе.

Это произошло впервые после достижения соглашения США и Ирана о прекращении огня.

Эксперты по судоходству предполагают, что возвращение к нормальному трафику произойдет не сразу.

В то же время Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что некоторые суда в Персидском заливе получили сообщение от ВМС Ирана о том, что Ормузский пролив до сих пор остается закрытым. Также в военно-морских силах предупредили о возможном уничтожении судов, которые будут пытаться пройти пролив без разрешения.

Любое судно, которое будет пытаться выйти в море... будет атаковано и уничтожено,

– говорится в сообщении ВМС.

Тогда как агентство Fars сообщило, что Иран приостановил движение судов через Ормузский пролив после масштабной атаки Израиля на объекты "Хезболлы" в Ливане.

К слову! Днем 8 апреля Армия обороны Израиля за 10 минут поразила более 100 объектов ливанской организации "Хезболла". Среди них – штаб-квартира "Хезболлы", ракетные пусковые установки и командные центры, расположены в местах сосредоточения гражданского населения. Отмечается, что это была самая масштабная атака Израиля на организацию с начала войны на Ближнем Востоке.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил изданию, что Тегеран может частично открыть Ормузский пролив в 9 или 10 апреля перед мирными переговорами. Впрочем, любое открытие будет ограниченным и будет зависеть от согласования рамочных условий прекращения огня, а кораблям все еще нужно разрешение Ирана для прохождения пролива.

Что об этом говорят в США?

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и министр обороны Пит Хегсет убеждены, что иранский режим разблокировал Ормузский пролив уже на следующий день после заключения соглашения о прекращении огня.

Гегсет на брифинге 8 апреля подчеркнул: "То, о чем было достигнуто соглашение, то, что было заявлено, это то, что пролив открыт". По его словам, обе стороны следят за ситуацией в проливе, однако "торговля будет осуществляться".

