"Люди сходят с ума": украинец рассказал о ситуации на заблокированном в Ормузе корабле

Война на Ближнем Востоке вызвала блокирование Ормузского пролива и резкое ухудшение ситуации с безопасностью. Так, на бортах заблокированных судов сейчас находятся тысячи моряков, среди них есть и украинцы.

Об этом в интервью для Общественного на условиях анонимности рассказал один из украинских моряков, который находится на заблокированном корабле. Мужчина не имеет соответствующего разрешения на общение с журналистами от руководства, однако считает необходимым проинформировать о ситуации.

Актуально С авиацией и 15 тысячами военных: как Трамп собрался освобождать суда в Ормузском проливе

В какой ситуации оказались моряки в Ормузском проливе?

Мужчина отметил, что после начала полномасштабного вторжения России он 3 года оставался в Украине, после чего начал ходить в море. Сейчас он находится в своем первом рейсе в должности первого помощника капитана.

В день, когда США и Израиль начали совместную операцию против Ирана, украинец был в порту ОАЭ – тогда, 28 февраля, ракеты пролетели у него "буквально над головой".

В начале войны на Ближнем Востоке гремело много взрывов. Капитан корабля тогда приказал экипажу фиксировать количество ракетных пусков, и уже ночью второго дня моряки насчитали примерно 300 запусков со стороны Ирана. Ракеты летели не только в направлении ОАЭ, но и в сторону других стран Персидского залива.



Что известно об Ормузском проливе / Инфографика 24 Канала

Судно получило команду как можно быстрее покинуть опасную зону через Ормузский пролив. Однако во время движения экипаж наблюдал стрельбу с обоих берегов, тогда как ракеты пролетали неподалеку, но не затрагивали корабль. Один из украинских моряков отметил, что уже имел опыт жизни под обстрелами, поэтому не паниковал.

"На борту у нас был 31 член экипажа – девять украинцев вместе со мной, 13 индонезийцев, остальные из других стран. Мы с капитаном сказали ребятам прятаться, потому что это опасно. Второй помощник капитана очень испугался – забился под комингс (вертикальная металлическая или деревянная перегородка, ограждающая люки, дверные проемы или лазы на судне, – 24 Канал) и кричал оттуда, чтобы все прятались. Некоторые матросы тоже перепугались, потому что они из Индонезии, у них не было такого. Но обстрелы продолжались недолго, поэтому все успокоились", – рассказал украинец.

Вблизи пролива исчез интернет из-за глушения сигнала. Последнее распоряжение от судовладельца было двигаться к проливу, однако вскоре по радио прозвучали предупреждения от иранской стороны, что проход закрыт и любая попытка прорыва будет обстреляна.

Где расположен Ормузский пролив: смотрите на карте

После восстановления связи компания приказала судну вернуться в ОАЭ, стать на якорь и ждать дальнейших указаний. Экипажу предоставили безлимитный интернет, чтобы связаться с близкими, а также позволили желающим покинуть судно и вернуться домой.

Корабль находится заблокированным уже более двух месяцев. Моряк решил остаться, ведь нагрузка стала меньше: команда занимается обслуживанием судна, но получает дополнительные выплаты за пребывание в зоне боевых действий.

Он также рассказал, что успокоил семью, объяснив, что все хорошо, особенно во время стоянки на якоре.

Здесь не так страшно, как в Украине. Это реально была правда,

– признался моряк.

Примерно через месяц возник дефицит технической воды, поэтому компания доставила баржей воду, продукты и необходимые запасы.

Чтобы поддерживать быт, моряки ловят рыбу, обустраивают импровизированные места для отдыха, пользуются спортзалом и развлекаются – смотрят фильмы, играют в настольные игры и теннис.

Вокруг нас очень много судов. Люди сходят с ума, по этой же УКВ-станции постоянно слышно что-то типа: "China № 1. No, India № 1" и тому подобные разговоры,

– рассказал украинец.

Обратите внимание! Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса отметил, что блокада пролива уже имеет более широкие экономические последствия, в частности, может повлиять на аграрный сектор Украины из-за рисков дефицита удобрений в случае затяжного кризиса.

Какие планы у США по Ормузскому проливу?

Переговоры между Штатами и Ираном продолжаются, однако заявления Дональда Трампа об успехах, по оценкам экспертов, могут не соответствовать реальной ситуации.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в комментарии 24 Канала заявил, что Трамп, начав военную операцию, фактически усилил позиции Ирана, назвав это стратегической ошибкой. По его словам, это подтолкнуло Тегеран к получению инструмента давления на мировую экономику – им, собственно, стал Ормузский пролив.

Эпштейн считает, что Иран будет использовать этот рычаг и в дальнейшем, а США не имеют простого способа это остановить без риска большого конфликта. По его мнению, краткосрочные меры Вашингтона могут лишь частично уменьшить поток судов, но не решат проблему глобально.