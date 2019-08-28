Ортопедическая обувь: какой она бывает и как правильно её выбрать?

Ученые – ортопеды бьют тревогу: проблемы, вызванные деформацией стопы, существенно помолодели за последние десятилетия и количество их, к сожалению, неуклонно растет из года в год.

Это самым негативным образом сказывается не только на здоровье ног, но и на многих других органах и системах человека. Ведь, стопа – уникальная конструкция, которая участвует в каждом шаге, принимая на себя удар и выполняя роль амортизатора, помогает телу находиться в удобном, правильном положении, сохраняя красивую осанку и оказывая позитивное влияние на самочувствие всего организма, в целом. Если стопа развивается неправильно, это рано или поздно приводит к ее деформации, а это, в свою очередь, ведет к возникновению болей, серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата, заболеваниям суставов, сердца и сосудов.

У каждого человека, разумеется, есть свои причины возникновения недугов. Но существует ряд факторов, однозначно негативно влияющих на состояние нижних конечностей для всех, без исключения:

– Неудобная обувь.

– Длительное пребывание на ногах.

– Ношение тяжестей.

– Высокие каблуки.

– Малоподвижный образ жизни.

Чтобы свести риски к минимуму, многие специалисты, как раньше, так и сейчас, советуют больше ходить босиком по песку, гальке и другим неровностям. Но давайте признаемся себе, как часто мы это делаем и есть ли у нас для этого достаточно времени и возможностей. Особенно, это касается жителей мегаполисов. Где же выход? Оказывается, он – рядом. На помощь современному человеку ученые изобрели лекаря и помощника, в одном лице – ортопедическую обувь.

Давайте детально разберемся, что это такое, когда и зачем она нам нужна. А также, научимся отличать такую обувь от подделок, которые нам иногда стараются подсунуть недобросовестные продавцы.

Ортопедическая обувь – это специальная обувь, созданная для людей с патологиями в анатомическом строении стопы и которая служит профилактике, стабилизации и лечению функций костной и мышечной системы ног. Ее несомненным плюсом является то, что нагрузки на суставы, мышцы, сухожилия и позвоночник, при ходьбе и стоянии, распределяются максимально равномерно, что позволяет значительно снизить риск развития различных заболеваний. Также, такая обувь защищает суставы и позвоночник от толчков при движении и предотвращает появление отеков.

Врачи рекомендуют носить ее, когда существуют такие показания:

– плоскостопие и различные деформации стопы;

– укороченная нижняя конечность;

– нарушения подвижности стопы;

– пяточная шпора;

– сахарный диабет (диабетическая стопа) – улучшается кровообращение в ногах;

– артрозы;

– варикозное расширение вен;

– различные проблемы с позвоночником;

– после травм, операций, затрагивающих опорно-двигательный аппарат;

– лишний вес;

– интенсивные занятия спортом;

– работа, связанная с длительным пребыванием на ногах;

– некоторые заболевания сердечно – сосудистой системы, вызывающие нарушение кровообращения и отеки.

Всю ортопедическую обувь можно разделить на две основные группы:

1. Профилактическая.

Имеет еще одно название – анатомическая обувь. Имеет массу положительных качеств и служит для правильного формирования стопы, в особенности – в детском возрасте. Но, также, она хорошо себя зарекомендовала и во взрослых моделях, потому что, другими словами – это просто правильная обувь, которая предотвращает появление многих неприятностей: болезненных натоптышей, мозолей, плоскостопия, косточек и так далее. В том числе – поддерживает стопы и лодыжки, снижает и, впоследствии, устраняет боли в ногах, бедрах и позвоночнике, обеспечивает удобство во время ходьбы, улучшает осанку и общее состояние здоровья человека. В основном, носится, когда существует риск развития патологий, а также, когда замечены ранние стадии их проявления.

В итоге, можно смело утверждать: такая обувь повышенной комфортности подходит и рекомендуется всем людям, не имеющим особо тяжких заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Профилактическая ортопедическая обувь имеет ряд особенностей:

– наличие широкого носка для удобного расположения пальцев ног;

– повторяющий изгиб пятки, достаточно жесткий задник, который закрывает всего лишь пятку, чтобы не мешать работе сухожилия (ахиллово сухожилие). Некоторые модели все же имеют удлиненный жесткий борт с внешней и внутренней стороны;

– присутствует, в меру мягкий, супинатор, который должен пружинить, при нажатии на него пальцем руки. Он заставляет стопу работать, во время движения. Может сниматься;

– не скользящая, жесткая и одновременно гибкая подошва, обладающая хорошей амортизацией;

– каблук Томаса. Это каблук, имеющий продление со стороны подошвы. Он предупреждает заваливание стопы и тем самым обеспечивает правильную постановку ноги. Если целью приобретения обуви не является коррекция вальгусной, или варусной патологии, то в таких моделях каблук Томаса может отсутствовать, а вместо него мы увидим просто широкий, невысокий каблук 0,5 – 2.5см., благодаря которому стопа стоит на поверхности полностью и упор не приходится на ее передний участок.

Заметим, что профилактическая (анатомическая) обувь, при абсолютном соблюдении правил правильной обуви, все – таки более комфортна, чем лечебная, так как она не призвана, по сути, исправлять и лечить существующие запущенные дефекты, а является как раз профилактической мерой, служащей для того, чтобы ничего не поправлять в будущем.

Итак, можно сделать вывод: конструкция анатомической обуви вполне может быть не такой высокой и жесткой, какими бывают ортопедические ботинки и сандалии, созданные для лечебных целей.

2. Лечебная обувь.

Ее название само говорит о ее прямом предназначении. Бывает следующих видов:

– малосложная. Используется на начальном этапе заболеваний, обладает небольшим корректирующим действием и стабилизирующим эффектом;

– сложная. Применяется, по назначению врача, при серьезных недугах опорно-двигательной системы и деформациях, которые необратимы (сильно укороченная нижняя конечность, ее ампутация и т.п.).

– послеоперационная обувь различных форм, которая создана с целью более быстрой реабилитации пострадавших, оказания им помощи в скорейшем заживлении ран после травм, болезней, операций и других повреждений на стопе. Она включает в себя следующие подвиды:

а) обувь для хождения в гипсе;

б) для разгрузки переднего отдела стопы;

в) без переднего отдела;

г) ортопедическая обувь для диабетической стопы.

Лечебная ортопедическая обувь также имеет ряд характерных черт:

– жесткий задник с высоким берцем, который закрывает голеностопный сустав. Имеет удлиненный внутренний и внешний жесткий борт;

– каблук Томаса;

– присутствие пружинистого супинатора, который возможно снять. Или его отсутствие, чтобы иметь возможность использовать индивидуальные стельки, которые можно изготовить по заказу, обратившись в специализированный магазин ортопедической обуви;

– широкий носок, как и в профилактическом варианте;

– подошва жесткая и упругая, не скользит и обладает отличными амортизационными свойствами;

– зачастую, это обувь, сшитая по замерам конкретного пациента (сложная).

Вдобавок, абсолютно вся ортопедическая обувь, будь то профилактическая (анатомическая), или лечебная, обязана иметь следующие характеристики:

Материал изготовления – только натуральный, обладающий хорошей гигроскопичностью и воздухопроницаемостью, чтобы нога «дышала» и не потела. Отличные гигиенические свойства. Застежки, будь то шнурки, липучки, ремешки должны идти далеко к носку, чтобы можно было надежно фиксировать обувь на ноге.

И, главное – она обязательно должна идеально подходить по размеру.

Кроме того, ортопедическую обувь можно еще разделить на следующие виды:

1) Летняя, демисезонная и зимняя – для улицы.

2) Детская, в которую входит и школьная ортопедическая обувь.

3) Взрослая (женская и мужская).

4) Домашняя – служит для того, чтобы процесс коррекции не прекращался и дома.

5) Профессиональная – предназначена, в основном, для ношения на работе.

Отметим, что в случае возникновения даже небольших проблем с ногами, а тем более, если эти проблемы стали более серьезными, обязательно необходимо иметь несколько пар обуви для каждого времени года.

Остановимся на детской обуви, которая имеет первостепенное значение для здоровья не только деток, но и взрослых людей. Ведь, именно в детстве начинает формироваться стопа человека. Поэтому, к выбору обуви для ребенка надо относиться очень тщательно. Повышенное внимание этот вопрос требует еще по одной причине. У малышей до 5-6 лет, на месте свода, есть жировая подушечка, дающая очертание плоской стопы, из-за которой выявить плоскостопие очень сложно, можно говорить только о предрасположенности к нему. Но и это должно насторожить заботливых родителей, потому что такому ребенку уже необходима ортопедическая обувь. И чем раньше, тем – лучше. Ведь, абсолютно ясно, что болезнь легче предупредить, чем потом долго и упорно лечить. Особенное внимание следует уделить деткам – школьникам, ведь их нагрузки возрастают, они много сидят за учебниками и занимаются физкультурой на уроках физического воспитания, где требуется бегать и прыгать.

Обувь ортопедическая профессиональная.

Заглянув в ортопедический магазин, можно увидеть специальную медицинскую обувь – профессиональную. Что это? Зачем и кому она служит?

Такая обувь отвечает всем характеристикам лечебной и анатомической обуви, очень удобна и подходит большинству людей для лечения и профилактики различных заболеваний, потому что существенно снимается нагрузка на нижние конечности. Особенно, она рекомендована тем, чья работа связана с продолжительным пребыванием на ногах (парикмахеры, официанты, продавцы, учителя, медицинские работники и т.д.).

Когда появляется необходимость в правильной анатомической, ортопедической обуви, нужно обращать внимание не только на сам товар, но и на репутацию продавца, а также – уделить внимание производителю.

По многочисленным положительным отзывам, хорошо себя зарекомендовал ортопедический салон "Ортоп", сеть филиалов которого давно успешно работают в Киеве и других городах Украины. Доверие было заслужено долгими годами качественного обслуживания своих покупателей, поскольку для компании репутация гораздо дороже сиюминутной выгоды. Вся продукция известных мировых производителей, предлагаемая в магазинах компании, имеет самое высокое качество, гарантию и сертификаты.

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Давно уже не является секретом тот факт, что основная причина деформации стопы, которая ведет к целому букету заболеваний – ношение неудобной обуви. В большей степени, это касается представительниц прекрасного пола.

Милые женщины, не забывайте, пожалуйста, что ваши сногсшибательные модные туфельки на высоком каблуке, могут действительно сбить вас с ног, не в переносном смысле, а в буквальном, что может надолго лишить вас привычного ритма жизни. Впоследствии, модницы, терпящие экзекуцию ради красоты, расплачиваются за это своим здоровьем и становятся основными пациентами ортопедических клиник.

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