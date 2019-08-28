Ортопедичне взуття: яким воно буває і як правильно його вибрати?

Вчені-ортопеди б'ють на сполох: проблеми, спричинені деформацією стопи, істотно помолодшали за останні десятиліття і їх кількість, на жаль, невпинно зростає із кожним роком.

Це вкрай негативно позначається не тільки на здоров'я ніг, а й на багатьох інших органах і системах людини. Адже стопа – унікальна конструкція, яка бере участь в кожному кроці, приймаючи на себе удар і виконуючи роль амортизатора, допомагає тілу перебувати в зручному, правильному положенні, зберігаючи гарну поставу та чинячи позитивний вплив на стан всього організму. Якщо стопа розвивається неправильно, це рано чи пізно призводить до її деформації, а це, своєю чергою, веде до виникнення болю, серйозних порушень опорно-рухового апарату, захворювань суглобів, серця і судин.

У кожної людини, зрозуміло, є свої причини виникнення хворіб. Але існують низка чинників, які однозначно негативно впливають на стан нижніх кінцівок для всіх без винятку:

– незручне взуття;

– тривале перебування на ногах;

– носіння важких предметів;

– високі підбори;

– малорухливий спосіб життя.

Щоб мінімізувати ризики, багато фахівців як раніше, так і зараз, радять більше ходити босоніж по піску, гальці та інших нерівних поверхнях. Але давайте зізнаємося собі, як часто ми це робимо і чи є у нас для цього достатньо часу і можливостей. Особливо це стосується жителів мегаполісів. Де ж вихід? Виявляється, він – поруч. На допомогу сучасній людині вчені винайшли лікаря та помічника в одній особі – ортопедичне взуття.

Давайте детально розберемося, що це таке, коли і навіщо воно нам потрібне. А також, навчимося відрізняти таке взуття від підробок, які нам іноді намагаються підсунути недобросовісні продавці.

Ортопедичне взуття – це спеціальне взуття, створене для людей з патологіями в анатомічній будові стопи і яке слугує для профілактики, стабілізації та лікування функцій кісткової і м'язової системи ніг. Його безсумнівним плюсом є те, що навантаження на суглоби, м'язи, сухожилля і хребет під час ходьби і стояння розподіляється максимально рівномірно, що дозволяє значно знизити ризик розвитку різних захворювань. Також таке взуття захищає суглоби і хребет від поштовхів під час руху і запобігає появі набряків.

Лікарі рекомендують носити його, коли існують такі показання:

– плоскостопість та різні деформації стопи;

– укорочена нижня кінцівка;

– порушення рухливості стопи;

– п'яткова шпора;

– цукровий діабет (діабетична стопа) – поліпшується кровообіг в ногах;

– артрози;

– варикозне розширення вен;

– різні проблеми з хребтом;

– після травм, операцій, які впливають на опорно-руховий апарат;

– зайва вага;

– інтенсивні заняття спортом;

– робота, пов'язана з тривалим перебуванням на ногах;

– деякі захворювання серцево-судинної системи, що викликають порушення кровообігу і набряки.

Все ортопедичне взуття можна розділити на дві основні групи:

1. Профілактичне.

Має ще одну назву – анатомічне взуття. Має чимало позитивних характеристик і слугує для правильного формування стопи, особливо – в дитячому віці. Але також воно добре себе зарекомендувало і у дорослих моделях, тому що, іншими словами – це просто правильне взуття, яке запобігає появі багатьох неприємних моментів: хворобливих натоптишів, мозолів, плоскостопості, кісточок тощо. Зокрема – підтримує стопи і щиколотки, знижує і, згодом, усуває болі в ногах, стегнах і хребті, забезпечує зручність під час ходьби, покращує поставу і загальний стан здоров'я людини. Переважно, його носять, коли існує ризик розвитку патологій, а також, коли помічені ранні стадії їх прояву.

Підсумовуючи, можна сміливо стверджувати: таке взуття підвищеної комфортності підходить і рекомендується всім людям, які не мають особливо тяжких захворювань опорно-рухового апарату.

Профілактичне ортопедичне взуття має низку особливостей:

– наявність широкого носка для зручного розташування пальців ніг;

– повторює вигин п'яти, досить жорсткий задник, який закриває лише п'яту, щоб не заважати роботі сухожилля (ахіллове сухожилля). Деякі моделі все ж мають подовжений жорсткий борт із зовнішньої та внутрішньої сторони;

– присутній помірно м'який супінатор, який повинен пружинити під час натискання на нього пальцем руки. Він змушує стопу працювати під час руху. Може зніматися;

– не ковзка, жорстка і одночасно гнучка підошва, що має хорошу амортизацію;

– каблук Томаса. Це каблук, який має продовження з боку підошви. Він запобігає завалювання стопи і тим самим забезпечує правильне розташування ноги. Якщо метою придбання взуття не є корекція вальгусної або варусної патології, то в таких моделях каблук Томаса може бути відсутнім, а замість нього ми побачимо просто широкий, невисокий каблук 0,5-2.5см, завдяки якому стопа стоїть на поверхні повністю і не впирається на її передню ділянку.

Зауважимо, що профілактичне (анатомічне) взуття під час абсолютного дотримання правил носіння правильного взуття все-таки більш комфортне, ніж лікувальне, оскільки воно не має на меті, по суті, виправляти та лікувати запущені дефекти, а є власне профілактичним заходом, що слугує для того, щоб нічого не виправляти в майбутньому.

Отже, можна зробити висновок: конструкція анатомічного взуття цілком може бути не такою високою і жорсткою, якими бувають ортопедичні черевики і сандалі, створені з лікувальною метою.

2. Лікувальне взуття.

Сама його назва свідчить про пряме призначення. Воно буває таких видів:

– нескладне. Використовується на початковому етапі захворювань, має невелику коригувальну дію і стабілізуючий ефект;

– складне. Застосовується за призначенням лікаря під час серйозних захворювань опорно-рухової системи та деформацій, які незворотні (сильно укорочена нижня кінцівка, її ампутація тощо).

– післяопераційне взуття різних форм, яке створене з метою більш швидкої реабілітації постраждалих, надання їм допомоги для якнайшвидшого загоєння ран після травм, хворіб, операцій та інших пошкоджень на стопі. Воно буває таких видів:

а) взуття для ходіння в гіпсі;

б) для розвантаження переднього відділу стопи;

в) без переднього відділу;

г) ортопедичне взуття для діабетичної стопи.

Лікувальне ортопедичне взуття також має низку характерних рис:

– жорсткий задник з високим берцем, який закриває гомілковостопний суглоб. Має подовжений внутрішній і зовнішній жорсткий борт;

– каблук Томаса;

– присутність пружного супінатора, який можливо зняти, або його відсутність, щоб мати можливість використовувати індивідуальні устілки, які можна виготовити на замовлення, звернувшись в спеціалізований магазин ортопедичного взуття;

– широкий носок, як і в профілактичному варіанті;

– підошва жорстка і пружна, не ковзає і має відмінні амортизаційні властивості;

– найчастіше, це взуття зшите за мірками конкретного пацієнта (складне).

До того ж, абсолютно все ортопедичне взуття, чи то профілактичне (анатомічне), чи лікувальне, має мати такі характеристики:

1. Матеріал виготовлення – тільки натуральний, що має хорошу гігроскопічність і повітропроникність, щоб нога "дихала" і не пітніла.

2. Чудові гігієнічні властивості.

3. Застібки, наприклад, шнурки, липучки, ремінці, повинні розташовуватись далеко до носка, щоб можна було надійно фіксувати взуття на нозі.

І, головне – воно обов'язково має ідеально підходити за розміром.

Крім того, ортопедичне взуття можна ще розділити на такі види:

1) Літнє, демісезонне і зимове – для вулиці.

2) Дитяче, до якого належить і шкільне ортопедичне взуття.

3) Доросле (жіноче і чоловіче).

4) Домашнє – призначене для того, щоб процес корекції не припинявся і вдома.

5) Професійне – призначене, переважно, для носіння на роботі.

Зазначимо, що в разі виникнення навіть невеликих проблем з ногами, а тим паче, якщо ці проблеми стали більш серйозними, обов'язково необхідно мати кілька пар взуття для кожної пори року.

Окремо зупинимося на дитячому взутті, яке має першочергове значення для здоров'я не тільки дітей, а й дорослих людей. Адже саме в дитинстві починає формуватися стопа людини. Тому до вибору взуття для дитини треба ставитися дуже ретельно. Підвищеної уваги це питання вимагає ще з однієї причини. У малюків до 5-6 років, на місці зведення є жирова подушечка, що надає обрису плоскої стопи, через яку виявити плоскостопість дуже складно, можна говорити тільки про схильність до неї. Але і це повинно насторожити дбайливих батьків, бо такій дитині вже необхідне ортопедичне взуття. І що раніше, то краще. Адже абсолютно зрозуміло, що хворобу легше попередити, ніж потім довго і наполегливо лікувати. Особливу увагу варто приділити діткам-школярам, ​​адже їхні навантаження зростають, вони багато сидять за підручниками і займаються фізкультурою на уроках фізичного виховання, де потрібно бігати і стрибати.

Взуття ортопедичне професійне.

Зазирнувши в ортопедичний магазин, можна побачити спеціальне медичне взуття – професійне. Що це? Навіщо і кому воно потрібне?

Таке взуття відповідає всім характеристикам лікувального і анатомічного взуття, дуже зручне і підходить більшості людей для лікування та профілактики різних захворювань, тому що істотно знімається навантаження на нижні кінцівки. Особливо його рекомендують тим, чия робота пов'язана з тривалим перебуванням на ногах (перукарі, офіціанти, продавці, вчителі, медичні працівники тощо).

Коли з'являється необхідність в правильному анатомічному, ортопедичному взутті, потрібно звертати увагу не тільки на сам товар, а й на репутацію продавця, а також – приділити увагу виробникові.

За численними позитивними відгуками, добре себе зарекомендував ортопедичний салон "Ортоп", мережа філій якого давно успішно працює в Києві та інших містах України. Довіра була заслужена багатьма роками якісного обслуговування своїх покупців, оскільки для компанії репутація набагато дорожча від миттєвої вигоди. Вся продукція відомих світових виробників, пропонована в магазинах компанії, має найвищу якість, гарантію та сертифікати.

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Варто зазначити, що консультанти чудово розбираються в товарах, оскільки сама компанія є не тільки продавцем, але і виробником високоякісної медичної ортопедичної продукції, що приємно позначилося на цінах.

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2) в інші регіони України – сервісом "Нова Пошта".

Давно вже не є секретом той факт, що основна причина деформації стопи, яка призводить до цілого "букету" захворювань – носіння незручного взуття. Переважно, це стосується представниць прекрасної статі.

Милі жінки, не забувайте, будь ласка, що ваші карколомні модні туфельки на високих підборах можуть дійсно збити вас з ніг, не в переносному сенсі, а в буквальному, що може надовго позбавити вас звичного ритму життя. Як наслідок, модниці, які терплять екзекуцію заради краси, розплачуються за це своїм здоров'ям і стають основними пацієнтами ортопедичних клінік.

Бережіть себе, своїх дітей та близьких!