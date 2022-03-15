Об этом Байден опубликовал пост у себя в твиттере. Среди обещаний – оружие для защиты от россиян, деньги, продукты и другая помощь.

"Мы позаботимся о том, чтобы Украина имела оружие для защиты от российской силы. Мы пришлем деньги, продукты и помощь, чтобы спасти жизни украинцев", – заверил Джо Байден.

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Отдельно он обратил внимание на украинских беженцев.

"Мы будем приветствовать украинских беженцев с распростертыми объятиями", – пообещал президент США.

Перед этим в Пентагоне тоже заверили, что продолжают предоставлять вооружение украинской армии.