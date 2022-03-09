Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. По его словам, нужно сохранять тишину в вопросе оружия.

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Денисенко: не надо всем "светить" козыри

Как отметил Денисенко, когда уже оружие окажется у украинцев, которые разобьются на колонну танков, то только тогда Украина уже поблагодарит другие страны. "Спасибо вам, дорогие, неважно поляки ли, голландцы, эстонцы, американцы, британцы, за то, что вы нам помогли", – подчеркнул советник главы МВД.

Оружие и деньги любят тишину,

– заметил он.

Денисенко пояснил, что такой принцип стоит соблюдать в любых переговорах. Мол, когда имеешь козыри на руках. "Не надо всем "светить" свои козыри и карты. У нас работает Bayraktar, но мы об этом каждый день не говорим", – добавил он.

Денисенко о тишине на освещение помощи миру: смотрите видео (начало темы с 12:53)

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